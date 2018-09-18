Ulaştırma Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD’de 2002 yılında 36 bin 626 olan çalışan sayısının 2018 yılında 13 bin 769’a düştüğünü açıkladı. Bakan Turhan ayrıca son 15 yılda 6 istasyon memurluğunun kapatıldığını, 2 bin 482 lojmanın ise kullanılmaz hale geldiğini veya statüsünün değiştirildiğini ekledi.

Kadrolu çalışan 1142’den 613’e indi

CHP’li Gürer’in, TCDD Genel Müdürlüğü’nün personel durumu, kapatılan istasyon ve lojmanlarla ilgili soruları içeren önergeye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Son 15 yılda TCDD işletmeleri genel müdürlüğü 6. Bölge müdürlüğüne bağlı Şehitarif, Mustafayavuz, Türkyurdu, Bekçiler, Goçar ve Serheçen istasyon memurlukları kapatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Turhan, 2003-2017 yılları arasında kullanılamaz hale gelen, iptal edilen ve statü değişikliğine yapılan lojman sayısının 2 bin 482 olduğunu da belirtti.

Bakan Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü’ne 2002 yılında 36 bin 626 olan personel sayısının 2018 yılında 13 bin 769’e düştüğünü de açıkladı. Bakan Turhan’ın verdiği bilgiye göre 2002 yılında bin 142 olan kadrolu çalışan sayısı 2018 yılında 613’e düştü. Yine 2002 yılında 20 bin 354 olan sözleşmeli personel sayısı 2018 yılında 8 bin 81 oldu. 15 bin 130 olan daimi işçi sayısı ise son 15 yılda 5 bin 75’e kadar indi.



Bin 418 kişi yaşamını yitirdi

Gürer’in bir diğer soru önergesini yanıtlayan Bakan Turan, demiryollarında 2003-2017 yılları arasında meydana gelen 4 bin 141 kazada bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 627 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Turhan’ın verdiği bilgiye göre, 1988-2002 yılları arasında meydana gelen 16 bin 897 kazada ise 2 bin 786 kişi yaşamanı yitirdi.

Gürer, “Sayın Bakan, son 15 yılda demiryollarında hem altyapı hem üst yapıda çok önemli çalışmaların yapıldığını, ödenek miktarının artırıldığını, teknolojik olarak çok önemli yenilemelerin yapıldığını ifade etmektedir. Ancak kaza başına ölüm oranının iki katına çıkmış olması, Sayın Bakan’ın bu konuda yaptığı açıklamalarını çürütmektedir” diye konuştu.