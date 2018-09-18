Seçime kadar yine uyuttular

Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısı şöyle:

3600 ek göstergeyi seçime kadar uyuttular



AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde mitinglerde, televizyon konuşmalarında, yurtdışı gezilerinde birlikte olduğu gazetecilere “müjdeli” açıklamalar yapıyordu. Kamu görevlilerini ilgilendiren en önemli konu ise öğretmen, hemşire ve polislerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması geliyordu. Bu düzenlemeden emeklileri de yararlanacaktı.

Emekli olmak isteyenler, “Ha bugün, ha yarın ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Kaybımız olmasın” diye beklediler. Yaklaşık 25 bin öğretmen bu yüzden emekli olmadı. Dolayısıyla onlardan boşalan göreve de aynı sayıda atama yapılamadı.

YİNE UYUTULDU

Seçim öncesi vaatte bulunmak tamam da,seçim sonrası bunların yerine getirilmesi gerekmiyor mu? Açıkçası memur da, çiftçi de, işçi de, esnaf da vaatlere alışık. Ancak görünen o ki ekonomik sıkıntıların devam ettiği, sözde tasarruf önlemlerinin uygulandığı dönemde 3600 ek gösterge de uyutuldu.

Uyutulan konuların uyandırılması ancak seçim dönemlerinde mümkün oluyor. Mart ayında yapılacak seçim öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı da kuşkusuz bazı vaatlerde bulunacaktır. Vaatleri dinleyenler, öğretmeni, polisi, imamlara verilen sözün neden yerine getirilmediğini de anımsasın. Kendilerine verilen sözler yerine getirilmemiş olarak öğretmenler yeni öğretim yılına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklenti yüksek ama bakanın da henüz öğretmenlere dönük bir açıklaması olmadı. Ders yılı başladı ama öğretmenler beklemede…