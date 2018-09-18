Yeni parti kuruluyor!

Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin eski milletvekilleri, bakanları, parti yöneticileri 20 Ekim’de Adana’da toplanıyor. ‘Demirel ruhunu’ yaşatacak parti kurma hazırlığı yapılıyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Süleyman Demirel, Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) liderliğini yaptı. DYP'yi yönetirken Cumhurbaşkanı seçildi. Mevcut siyasi partiler içinde aradıklarını bulamayanlar, Demirel'in ilkeleri etrafında birleşip yeni bir parti kurma arayışına girdi. AP ve DYP'de bakanlık, milletvekilliği yapmış, yöneticilik görevlerinde bulunmuş olanlar 20 Ekim'de Adana'da toplanacak. Demokrat Parti Seyhan İlçe eski Başkanı Emin Atasever, arkadaşlarıyla organize ettiği toplantının “Süleyman Demirel'i anma ve anlama” , “Toprağın tohumla buluşması”, “Vatan toprağında yeniden yeşerme” olduğunu söyledi.



Eski Bakan Yaşar Topçu

‘PARTİLERİNİ ARIYORLAR'



Atasever, “Demokratlar, cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Demirel ve büyük Türkiye sevdalıları Adana'da bir araya geleceğiz. Amacımız Demirel'den bir şey çıkarıp yeniden onun misyonunu tüten baca haline getirmek. Anadolu Ateşini yakacağız” dedi.

Ulaştırma ve Bayındırlık Eski bakanlarından Yaşar Topçu, “Demirelciler, Demirel dostları ve onun takipçileri” olarak 20 Ekim'de bir araya geleceklerini, toplantı sonunda bir bildiri yayımlanacağını belirtti.

Topçu, şunları söyledi:

“Bunun arkasında partileşme arzusu var. Bizim camia da kendi partisini arıyor. Bize gelen beyanlarda hep ‘mevcut siyasi partilerde kendimizi bulamıyoruz' deniliyor. Onun için kendi partimizi vatan sathında yeniden yeşertmek talepleri hep öne çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla halk da bu yönde beklentiler var. Bu toplantı hiçbir siyasi partiye yönelik eleştiri ve kavga içermeden kendi misyonumuzun ‘Demirel ruhu' olarak yeniden hayata döndürülmesini konuşmak için yapılıyor.”