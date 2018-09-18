Kılıçdaroğlu: Vatandaş olarak onuruma dokunuyor

Hürriyet- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018-2019 eğitim yılının başlaması nedeniyle ziyaret ettiği okuldan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Katar’dan uçak hibe edilmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye bir şeyhten uçak alacak kadar küçülmemeli” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018-2019 eğitim yılının başlaması nedeniyle dün Pursaklar Ülker İlkokulu’nu ziyaretinin ardından gazetecilerin soruları yanıtladı.

“(Katar Şeyhi’nin uçak hediyesi) Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeyhten hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu, benim onuruma dokunuyor. Erdoğan, ‘CHP’yi niye rahatsız ediyor?’ diyor. Ben Türkiye’nin çıkarlarını ve onurunu savunduğum için beni rahatsız ediyor. Seni nasıl rahatsız etmesin? Hem diyorsun ‘dünya lideriyim’ hem kalkıp Katar şeyhinden hibe uçak alıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı hibe uçakla gezer mi?

KATAR ŞEYHİ KİM?

‘Devletin malıymış.’ Devletin malıysa bırak vatandaş binsin o zaman. Vatandaş binebiliyor mu? Binemiyor. Kimseyi kandırmasın. Eğer onuru varsa, o uçağı yarın sabah iade eder, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanı’nı gezdirecek uçağı, bir şeyhten hibe olarak alamaz’ der. Bu kadar açık söylüyorum. Beni sade bir vatandaş olarak rahatsız ediyor. Ülke o kadar sıkıntı içindeyken, vatandaş perişan vaziyetteyken bir bakıyorsunuz, beyefendi kalkmış gitmiş kendine ultra lüks bir uçak almış. Ne için? ‘Hibe ettiler bana.’ Kim? Katar şeyhi. O Katar şeyhi kim? Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı doğalgaz arayışını yapan şirketlerle ortak olan Katar şeyhi. Emin olun ağırıma gidiyor.”

ATATÜRK'ÜN VASİYETİNE HERKES SAYGI DUYMALI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün gündeme getirdiği İş Bankası’ndaki CHP hisseleriyle ilgili bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’ın ‘CHP’nin İş Bankası’ndan para almadığını’ söylemesi güzel. Çünkü biz para almıyorduk ama onu anlatamıyorduk bir türlü. Biz gerçekten hiç para almıyoruz. İş Bankası’nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar ve biz, 5 kuruş para almayız, o para Türk Dil Kurumu’na, Türk Tarih Kurumu’na gider. Çünkü Atatürk’ün vasiyeti böyle.

Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Evren ve arkadaşları darbe sonrasında Atatürk’ün hisselerini Hazine’ye devretmişlerdi. O süreçte dava açıldı ve biz davayı kazandık.

Türkiye’nin banisi olan, Türkiye’yi silah arkadaşlarıyla fedakârca savunan ve çağdaş uygarlığa çıkarma konusunda olağanüstü çaba harcayan ve bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım. Vasiyet, ölümden sonra onun iradesinin gerçekleşmesi demektir.

VARLIK FONUNA MI DEVREDECEK

Hiçbir zaman İş Bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar, İş Bankası’nın işlerine karışmazlar. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerini temsil etme onurunu taşırlar. Onun dışında biz, bankacılık kuralları içinde asla ve asla o konulara girmeyiz. Erdoğan neden böyle bir karar aldı onu da anlamıyorum. Acaba alıp Türkiye Varlık Fonu’na devretmeyi mi düşünüyor, ona da bakmak lazım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta bir soru üzerine “Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suiistimal ederek, onun İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine’ye girer” demişti.

'HİBE MEKTUBUNU AÇIKLAYIN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise MYK sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Katar, Türkiye’ye bir uçan saray hibe etmiş. Diyor ki AKP Genel Başkanı, ‘Aslında biz bu uçakla ilgilendik’. Yani millet krizde inim inim inlerken onlar bir uçan saray almak için gerekli girişimlerde bulunmuşlar. Yazıktır, günahtır. Bu ülkenin Katar’ın hibesine ihtiyacı yok. Herhangi bir ülke 500 milyonluk bir uçak hibe etse bizim onurumuza dokunur, gururumuzu zedeler. Nerede kaldı bu iktidarın ağzından düşürmediği yerlilik ve millilik.

Türkiye’ye hibe edilen her şeyin mutlaka kaydı olur. Hibe mektubu, hibe anlaşması olur, hibe Hazine envanterine geçer. Şimdi bu belgelerin açıklanmasını bekliyoruz.

(AKP ve MHP arasında Sağlık Bakanlığı tartışması) AKP ve MHP arasında ittifak var. Bu kavgalarla MHP kendini, fiyat artışlarının, faiz artışlarının, işsizliğin, durgunluğun vebalinden kurtaramaz.”