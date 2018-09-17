Murat Gül aday adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Binası’nda İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Gül, burada yaptığı basın açıklaması ile, Urla Belediyesi Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

“URLA KİMSENİN RANT ALANI OLMAYACAK. KİMSE URLA'NIN DOĞASINI, TARİHİNİ, DENİZİNİ, GÜNEŞİNİ ÇALAMAYACAK”



Murat Gül basın açıklamasında;



“Sevgili yoldaşlarım, değerli basın mensupları ve her şeyin en iyisine layık Urlalı hemşerilerim. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Bugün, partimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nden adaylığımı açıklamak için yuvamdayım.



Konusunda uzman ekip arkadaşlarım ve sizlerle birlikte daha yaşanır Urla için yeni ve çok güzel bir yola çıkıyoruz. Bu yol, sadece benim kişisel hayallerim uğruna değil; beraberce yeni ve Urla’nın çoktan hak ettiği yere kavuşturmak amacıyla yürüyeceğimiz yoldur.



Bu yol, aklı ve bilimi esas alan; “Halka hizmeti Hakk’a hizmet” olarak görenlerin, sosyal demokrasiyi rehber edinenlerin yoldaşlığı ile yürünecektir.

Biz bu yola hep beraber çıkıyoruz ve yolu hep beraber yürüyeceğiz sonunda hep beraber kazanacağız.



Biz Urla'yı çok iyi biliyoruz. Urla'nın sorunlarını hep birlikte yaşıyoruz. Ve biz Urla'nın sorunlarına etkili çözümler de üretiyoruz. Benim Güzel İzmir'in Güzel Urla'sına ilk sözüm şudur: URLA KİMSENİN RANT ALANI OLMAYACAK. KİMSE URLA'NIN DOĞASINI, TARİHİNİ, DENİZİNİ, GÜNEŞİNİ ÇALAMAYACAK.

Biz hep birlikte Urla'yı hak ettiği yere taşıyacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Klasik bir belediyecilik anlayışı ile hareket etmeyeceğiz. Biz belediyeciliğin ana vazifelerini eksiksiz yerine getireceğiz. Bu hizmetleri ortaya koyarken de bilimin ve teknolojinin tüm gelişmişliğinden sonuna kadar faydalanacağız. İlçemizin Dünya’nın belediyecilik anlamında gelişmelerinden faydalanması için uygun projeleri hayata geçirerek hem sosyal, hem turizm, hem de ekonomik anlamda ilçemizin hak ettiği çıtayı aşması öncelikli hedefimizdir.



Halkımız hak ettiği hizmeti en kaliteli şekilde alıp, aldığı hizmetten de memnun olmalıdır.



Biz hep birlikte Urla'yı hak ettiği yere taşıyacağız. Urla, demokrasinin ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ilkelerinin kalesidir. Bu sebepten bir kez daha tekrar ediyorum "Urla ve Urlalılar her şeyin en iyisine layıktır.



Ben Murat Gül olarak bu güzel amaca hizmet edecek kadroların başkanlığına adayım. Sizlerin de desteği ile başarılı olacağıma olan inancım sonsuz.

Önümüzdeki günlerde benim gibi ekibiyle Urla’ya hizmet etmek üzere yola çıkacak değerli arkadaşlarımıza da başarılar dileyerek hepinizi tekrardan saygı ve sevgi ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



1971 doğumlu olan Murat Gül, 2004 – 2009 yılları arasında CHP Urla Belediye Meclisi üyeliği, 2009 – 2014 yıllarında ise, Büyükşehir Belediye Grup yöneticiliği ve grup yöneticiliği görevlerinde bulundu.