Biyonik kulak mağduriyeti Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Ali Şeker, döviz kurlarında yaşanan artış, hastane ve firmalar arasında yaşanan ücret anlaşmazlığı, ameliyat ve cihaz ücretlerinin SGK tarafından firmalara geç ödenmesi gibi sebeplerle durdurulan biyonik kulak ameliyatlarının yarattığı mağduriyetleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.



Biyonik Kulak İşitme Engelli Çocukları Sosyal Hayata Bağlıyor



Toplumda ‘Biyonik Kulak’ olarak da bilinen Koklear İmplant, işitme cihazlarının kullanılması sonucundan fayda görmeyen veya doğuştan işitme engelli ya da menenjit gibi hastalıklar sonrası işitmesini kaybetmiş kişilere cerrahi müdahale ile takılan bir iç kulak işitme protezidir.



İşitme engelli bireyler için Koklear İmplantın önemine dikkati çeken Şeker, “Özellikle erken teşhis, uygun cerrahi müdahale ve yetkin tedavi ile günümüzde işitme engelli çocuklarımız biyonik kulak sahibi olarak akranlarını sosyal hayatta yakalama şansına erişmekte, toplumsal hayatın her alanına katılım gösterebilmektedir” dedi.



Ancak son aylarda döviz kurlarında yaşanan artış, hastane ve firmalar arasında yaşanan ücret anlaşmazlığı, ameliyat ve cihaz ücretlerinin SGK tarafından firmalara geç ödenmesi gibi sebeplerle biyonik kulak ameliyatlarının durdurulduğunu, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren 4 uluslararası firmadan bir tanesinin düşük fiyat politikası sebebiyle Türkiye piyasasından çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Şeker, “Yaşanan bu sorunun çözümsüz kaldığı her gün, ameliyat olmak için bekleyen çocuklarımızı sessiz bir dünyaya mahkum etmektedir” diye konuştu.



Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2030 yılında 630, 2050 yılında 900 milyon kişinin dünya genelinde işitme engeliyle mücadele edeceğini hatırlatan Şeker, “Türkiye de tedbir, teşhis ve tedavi konusunda imza atan ülkeler arasında yer almasına rağmen ameliyat sürecinde yaşanan bu sorunun aylardır sürüncemede bırakılması kabul edilemez. Çocuklarımızın böyle bir belirsizlik sebebiyle mağduriyet yaşamasına bir an evvel son verilmelidir” dedi.



Ameliyat Olma Yaş Sınırını Geçen Çocuklar Ne Olacak?



Ameliyatların durdurulması ile yaş sınırı geçmesi sebebiyle SGK kapsamında ameliyat olma hakkını kaybeden çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadığı mağduriyeti hatırlatan Şeker, bu mağduriyetinin giderilmesi için yapılan çalışmaları sordu.



Şeker, işitme engelli vatandaşlarımız ile ilgili bir diğer önemli sorunun da resmi verilere erişimde yaşanan aksaklık ve eksiklikler olduğunu söyleyerek “Türkiye'de engelli vatandaşlarımıza ilişkin TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan en güncel çalışma 2010 tarihli Özürlülerin Sorun Ve Beklentileri Araştırması'dır. Oysa günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu bilgilerin toplanması ve ilgili sosyal politikaların sağlıklı bir şekilde oluşturulması mümkündür. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın haklarının sağlanması ve korunması anayasal bir görevdir” ifadelerini kullandı.



Şeker Biyonik Kulak ameliyatlarının bir an evvel başlatılması gerektiğini tekrar hatırlatarak aşağıdaki sorulara cevap istedi:



1. Ülkemizde Koklear İmplant ameliyatı olmak için bekleyen kaç vatandaşımız vardır? Kaç çocuğumuz Koklear İmplant olmak için beklemektedir?



2.İşitme engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin büyük bir endişe ile takip ettiği, Koklear İmplant ameliyatlarında yaşanan bu sorun ne zaman ve nasıl çözülecektir?



3. Yaşanan sorunun temelinde SGK Güncel Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarafından belirlenen miktarın güncel olmaması ve firmalar ile hastanelere yapılan ödemenin geç yapılması yatmaktadır. SGK tarafından Koklear İmplantla ilgili ödemelerin zamanında ve güncel bedeller ile yapılması için ne gibi adımlar atılacaktır?



4. İşitme engelli vatandaşlarımızın sayısı ve yaş grupları ile cinsiyetlerine göre dağılımı nasıldır?



5. Dünya genelinde her 1000 canlı doğumdan beşinde işitme engelli bebek dünyaya gelirken ülkemizde bu oran her 1000 canlı doğumdan altmışı şeklindedir. Ülkemizde gözlenen bu yüksekliğin sebeplerinin tespiti için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?



6. Ülkemizde kayda geçirilen işitme engellerinin kaçı doğuştan kaçı doğum sonrası hastalık, kaza vs gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır?



7. Koklear İmplantın önemli bir eklentisi olan FM sisteminin SGK tarafından karşılanmaması eğitim ve iş hayatı gibi alanlarda biyonik kulakları çocuklarımızı mağdur etmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için ne yapılması düşünülmektedir?