Karabıyık: 'Biz istersek olur' mantığıyla rektör atanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarı Yusuf Tekin’in, profesör olmasından bir ay sonra Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını değerlendirdi.



Rektör olmak için 3 yıl profesör olma şartı önce 10 Temmuz 2018 tarihinde kaldırıldığını, CHP’nin ve kamuoyunun tepkisi nedeniyle 15 Temmuz 2018 tarihinde yeniden getirildiğini hatırlatan Lale Karabıyık, “13 Eylül 2018 tarihinde rektörlük için 3 yıllık profesörlük şartı yeniden kaldırıldı.

Hemen ardından, 25 Temmuz’da müsteşarlık görevinden ayrılan, 17 Ağustosta ise profesör unvanı alan Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesine rektör olarak atandı. Rektör olabilmek için 3 yıllık profesörlük şartının kaldırılmasından bir gün sonra eski müsteşar Yusuf Tekin’in rektör olarak atanması dikkat çekici” diye konuştu.



AKP'li eski milletvekillerinin de bir bir rektör olduğuna dikkat çeken Lale Karabıyık, “AKP’nin eski milletvekillerinden Cevdet Erdöl, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Nükhet Hotar, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Aşkın Asan Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Mazhar Bağlı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirildi. Yalnızca AKP’nin eski milletvekilleri değil, milletvekillerinin eş ve kardeşleri de rektörlük görevine getirilmektedir. AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kardeşi Aysun Bay Karabulut ise Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP Kayseri eski Milletvekili Havva Çalış'ın eşi Mustafa Çalış ise Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirildi. Bu atamalar, rektörlerin AKP örgütlerinden seçildiğini “Biz istersek olur” mantığıyla rektör atandığını göstermektedir. Cumhurbaşkanı’nın sokağından geçip onayını alan rektör olmaktadır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.