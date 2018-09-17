'31 Mart'ta büyükşehir CHP'li olacak'

ADANA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aladağ, İmamoğlu, Çukurova ve Sarıçam ilçe danışma kurulu toplantılarına büyükşehir belediyesini CHP’li yapma korusundaki kararlılık damgasını vurdu. İl Başkanı Av. Emrah Kozay, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesini mutlaka CHP’li yapacağız” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR CHP’Lİ OLMALI”

Aladağ İlçe Başkanı Zekeriya Erkan, İmamoğlu İlçe Başkanı Kasım Karaköse, Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre ve Sarıçam İlçe Başkanı Celal Güven, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdikleri konuşmalarında yerel seçimlerde ilçe belediyeleriyle birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li olmasının önemine vurgu yaptılar.

ÖNEMLİ VE ANLAMLI

CHP Adana İl Başkanı Av. Emrah Kozay, danışma kurulu toplantılarının parti tabanının nabzının tutulması anlamında çok önemli bir işleve sahip olduğunun altını çizdi.

Tüm danışma kurulu toplantılarında konuşmacıların tamamına yakınının birlik ve beraberlik mesajları verip, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesinin CHP’li yapılması yönünde konuştuğuna işaret eden Av.Kozay, “Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan ilçelerimizde aynı konuların ısrarlı bir şekilde dile getirilmesi çok önemli ve bir o kadar da anlamlı” diye konuştu.

“ADANA SON 30 YILDA SÜREKLİ GERİLEDİ”

Kozay, Cumhuriyetin kuruluşunda sanayi, tarım ve ticarette öncülük yapan Adana’nın bu köklü geçmişe rağmen son 30 yıllık süreçte sürekli yoksullaşan, gerileyen, gettolaşan, borçlanan ve yaşanabilir olmaktan çıkan bir kent haline geldiğine dikkati çekti. Mevcut iktidar döneminde Adana’nın kamu yatırımlarından mahrum bırakılarak adeta cezalandırıldığını ifade eden Av.Kozay,kentin tarım, sanayi, ticaret ve turizm potansiyelinin bugüne dek değerlendirilemediğini vurguladı.

“ADANA’NIN SOSYAL DEMOKRAT YÖNETİME İHTİYACI VAR”

Adana’nın tümünün halkı esas olan sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetilmeye ihtiyacı olduğunu belirten Emrah Kozay, “Bugün işçilerine maaş ödeyemeyen, eski parayla 2,5 katrilyon lira borcu olan belediyeyi borç batağından kurtarmak, Adana’yı yeniden her alanda üreten, zenginleşen, planlı bir şekilde gelişip büyüyen, mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek için mutlaka büyükşehir belediyesini CHP’li yapacağız” şeklinde konuştu.

“KARARLIYIZ, MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

Büyükşehir belediyesini kazanmak için tüm koşulların uygun olduğunu ifade eden Kozay, “24 haziran seçim sonuçları da halkımızın talebi de büyükşehir belediyesini mutlaka kazanacağımızı gösteriyor. İhtiyacımız olan tek şey, birlik ve beraberlik içinde kişisel kaygılardan arınıp planlı bir şekilde daha fazla çalışmak. Kazanacağımıza inanıyoruz. Çalışıyoruz, daha da çok çalışıp mutlaka kazanacağız. Hem Büyükşehir belediyesini kazanacağız hem de üç olan ilçe belediyesi sayısını artıracağız” ifadelerini kullandı.