Ömer Fethi Gürer: Dar gelirli veli ne yapsın?

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir açıklama yapan Ömer Fethi Gürer, okul giderlerini karşılayamayan asgari ücretli iki çocuklu aileler ile dar gelirli ailelere devletin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni eğitim –öğretim yılında tüm öğrencilere başarı diledi. 2018-2019 eğitim–öğretim döneminin her zamankinden daha sancılı geçeceğini belirten Gürer, “Okullar yeni döneme sorunlu giriyor” dedi.

Gürer, “Ülkemizde artış gösteren enflasyon ve döviz kurları, okul giderlerinin de büyük oranda zamlanmasına neden oldu. Dar gelirli aileler, çocuklarının okul masraflarını karşılayamaz duruma geldi. Kırtasiye malzemeleri, servis ücretleri ve diğer giderler, geçen yıla göre ciddi zam gördü. %20 ile %50’ye varan artışlar velilerin belini büktü. Asgari ücretliler ile asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan çalışan kesimler, çocuklarını okula gönderemeyecek duruma geldi. Yoksulluk sınırının 6 bin liraya dayandığı, açlık sınırının ise 1800 lirayı geçtiği ülkemizde, 1603 lira asgari ücret alan bir yurttaş, çocuğunun okul masrafını nasıl karşılayacak?” diye sordu. Asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin çocuklarının okul giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayan Gürer, “Okullar erken saatte eğitime başlayacağı için çocukların büyük bir kısmı saban kahvaltı yapmadan okula gidecek. Tekli eğitim sisteminin olduğu okullarda öğle arası kısa olduğu için çocuk evine gidemeyecek ve bu durumda öğle yemeğini de yiyemeyecek. Asgari ücretle çalışan bir velinin çocuğu ailesinden okul harçlığı alamayacağı için ne kantinden ne de okulda verilen yemeklerden yiyebilecek. Parası olan öğrenci belki kantinden aldığı gıdalarla beslenecek ama burada da hazır ve sağlıksız yiyecekler çoğunlukta olduğu için çocuklar sağlık önünden olumsuz etkilenecek. Böyle bir durumda çocuğun okul başarısı düşecek. Devletin tüm bu olumsuzlukları göz önüne bulundurarak, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının okul masraflarıyla ilgili bir düzenleme yapması gerekiyor, Ayrıca okul kantinlerinde de hazır ve sağlıksız gıdalar yerine denetimden geçmiş, sağlıklı gıdaların satılması için düzenleme yapılmalı” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitimde sadece dar gelirli ailelerin artan enflasyon karşısındaki mağduriyetleri değil, sistemle ilgili problemlerin de hat safhaya ulaştığına dikkat çekti. Gürer, atama bekleyen öğretmenler, dersliklerdeki yetersizlik, taşımalı eğitim, öğretmenler arasında vekil, ücretli, kadrolu ve sözleşmeli gibi statülerde ayırım yapılması, Milli Eğitim’de acilen çözülmesi gereken sorunların arasında yer aldığını vurguladı. Gürer, ek göstergenin öğretmenler için 3600’e çıkarılmasını ve geçen yıl 109 bin olduğu açıklanan boş öğretmen kadrolarının da bir an önce doldurulmasını istedi. Eğitimde kalitenin AKP iktidarlarında düştüğü ve PİSA da OECD ülkeleri arasında en son sıraya düştüğüne de vurgu yapan Gürer, eğitimde kalitenin artırılması gerektiğini de belirtti.

Açıklamasında, 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmen ve milli eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Ömer Fethi Gürer, “Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, aydınlık yarınlara ulaşması için Milli Eğitim’de dağ gibi büyüyen sorunların çözülmesi gerekiyor.

Bu konuda hükümetin ciddi manada atılım yapması şarttır” diye konuştu.