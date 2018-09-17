Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var?

Fox Tv ekranlarına geri dönen Fatih Portakal, sezonun ilk haber bülteninde çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar Emiri tarafından hediye edilen ve değeri 500 milyon dolar civarında olan uçakla ilgili eleştirilerini sıralayan Portakal, ekonomik kriz yaşanan bu dönemde böyle bir çağa gerek olmadığını söyledi.

TÜRKİYE DEVLETİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA AİT 13 UÇAK VAR

Portakal, çok merak edilen bir soruya da canlı yayında cevap verdi. Hediye edilen son uçakla birlikte Türkiye devletinin ve Cumhurbaşkanlığı'nın toplam kaç uçağı var sorusuna Ankara ekibiyle cevap bulduğunu belidten Portakal "Hesaplarımıza göre hangarlarda 13 uçak var. Bununla birlikte 13 oldu" dedi.

"BU TARTIŞMALAR GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN"

Bültenin büyük bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerine yönelik eleştirisine ayıran Portakal, bu yeni tartışmanın, Katar tarafından Cumhurbaşkanı'na hediye edilen uçakla ilgili tartışmaları bastırmak için çıkarıldığını öne sürdü.

Portakal "İş Bankası'nın gündem değiştirmek için ortaya atıldığını düşünüyorum. Katılırsınız veya katılmazsınız" ifadelerini kullandı.