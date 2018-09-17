Eren Erdem: Özgürlüğüm halkıma emanettir

Silivri'de tutuklu bulunan CHP eski milletvekili ve CHP PM üyesi Eren Erdem, 19 Eylül'de yapılacak olan duruşmanın ertelenmesine tepki gösterdi.

Eren Erdem'in tahliyesine engel!

Erdem'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle;

"Bugün hakkımdaki iftiralara karşı cevap verme hakkım ve özgürlüğüm gasp edilmiştir. 19 Eylül Çarşamba günü, 83 günlük “rehineliğimin” sonunda İLK KEZ hakim karşısına çıkacak, belgelerle bu kumpası tamamen çökertecektik! Ama duruşmamızı iptal ettiler!Bugün hakkımdaki iftiralara karşı cevap verme hakkım ve özgürlüğüm gasp edilmiştir. 19 Eylül Çarşamba günü, 83 günlük “rehineliğimin” sonunda İLK KEZ hakim karşısına çıkacak, belgelerle bu kumpası tamamen çökertecektik! Ama duruşmamızı iptal ettiler!

Ve bugün birleştirme kararıyla, duruşmaya sadece “1 Gün Kala” tahliyem de gasp edilmiştir. Oysa ki, sunacağımız delillerle bu kumpas tamamen çökecek ve ben özgür kalacaktım!

Buradan sesleniyorum : “Dosyayı kaçırmayın, iddialarınızın tamamını cevaplayacağım! Yargılayın beni ki herşey ortaya çıksın. Dosyayı nereye kaçırsanız kaçırın ve nereye kaçarsanız kaçın, bu alçak kumpas çökecek. Asla namerde boyun eğmeyeceğim!

Dosya birleştirme bahanesiyle 19 Eylül günü yapılacak duruşmadan kaçtınız. Peki bundan sonraki oyununuz nedir? Unutmayın, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Dosyayı kaçırabilirsiniz ama gerçeklerden kaçamazsınız!

Özgürlüğüm halkıma emanettir..."