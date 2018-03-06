CHP'li Yedekci'den Erdoğan'a yayın kesme tepkisi

Erdoğan’ın “ Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Televizyonların yayınları da bu işi zıvanadan çıkardı. Buradan medyaya sesleniyorum. Lütfen bu yayınlarınızı kesintiye uğratın. Yoksa bu milleti çileden çıkaracaksınız.” Sözlerine ilk cevap CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’den geldi.

"Asıl engellenmesi gereken çocukların istismar edilmesidir"

Yedekci, “Yayınları kesme talimatı halkın bilgilendirilmesinin önüne kurulan bir engeldir. Halkın istismarı öğrenmesine değil çocuklarımızın istismara uğramasına, kadınlarımızın ve çocuklarımızın katledilmesine engel olunmalı. Erdoğan ‘Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı’ diyor. Kadına yönelik şiddet son 7 yılda yüzde 1400, çocuk istismarı son 10 yılda yüzde 700 artmıştır. Bu oranları ‘biraz’ olarak nitelenmek ve bu yönde açıklamalarda bulunmak kabul edilemez bir tutumdur” dedi.

"Farkındalık ve bilinç oluşmasını engellemek mi istiyorlar?"

“Erdoğan ‘Lütfen yayınlarınızı kesintiye uğratın. Yoksa bu milleti çileden çıkaracaksınız” diyor. İstismar hakkında yapılan yayınlarda anneler bilinçleniyor, bilinçlenen anneler çocuklarını da bilinçlendiriyor. Bilinçlenen kadınlarımız ve çocuklarımız istismara karşı haklarını aramayı öğrenerek yaşadıklarını gizlemiyor. Medyanın oluşturduğu farkındalık ve bilinç ile kadınlarımız ve çocuklarımız istismara karşı neler yapabileceklerini öğreniyor, kendilerini koruyabiliyor ve ya istismarı ortaya çıkarıyor.”

"İktidar suçu dışarıda aramayı bırakmalı"

Yedekci sözlerine şöyle devam etti; “Anneler hepimizin kutsalıdır, ancak kadını sadece anne olarak gören bu bakış açısı kadınların yaşadığı şiddet ve benzeri sorunların altındaki nedenlerden biridir.Hiçbir ayrıma bakılmadan insanlarımıza değer verilmelidir. Son yıllarda sosyal ve siyasal her türlü sorunda medyayı suçlayarak ve mevcut sorunların üzerini örterek bunu çözümmüş gibi dayatan yaklaşım sorunları çözmüyor aksine bu sorunlar hakkında farkındalık ve bilinç oluşmasını da engelliyor. İktidar suçu dışarıda aramayı bırakıp eğitimde, hukukta ve toplumsal yaşamda kadını hedef alan, onu savunmasız bırakan her türlü şartı ortadan kaldırarak bir kez olsun üzerine düşen sorumluluğu hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan yerine getirmelidir. Toplumu şiddete yönlendiren, sapık ve sapkın açıklamalarda bulunan kişilerin toplumdan uzak tutulması gerekirken farkındalık yaratılması için yapılan yayınlara engel koymak ancak sorunun üzerini kapatmak için iktidarın seçtiği bir yol olarak yorumlanabilir.”