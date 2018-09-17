İYİ Parti'den yerel seçimde ittifak açıklaması

Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, “Her şeyden önce Türkiye şu anda yerel seçimlere doğru gidiyor. Yetkili kurullarımızda aldığımız karar gereği bu seçimlerde herhangi bir ittifaka girmiyoruz. Zaten kanunların da buna uygun olmadığını biliyoruz. Yerel seçimlere İYİ Parti bütün kadrolarıyla tek başına geçer” dedi.