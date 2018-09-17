Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, “Her şeyden önce Türkiye şu anda yerel seçimlere doğru gidiyor. Yetkili kurullarımızda aldığımız karar gereği bu seçimlerde herhangi bir ittifaka girmiyoruz. Zaten kanunların da buna uygun olmadığını biliyoruz. Yerel seçimlere İYİ Parti bütün kadrolarıyla tek başına geçer” dedi.
17 Eylül 2018 21:51
İYİ Parti'den yerel seçimde ittifak açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 2019 yerel seçimlerinde herhangi bir ittifak yapmayacaklarını söyledi.
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