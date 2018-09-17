CHP'den işsizlik açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre resmi işsizliğin yüzde 10,16 seviyelerinde bulunduğunu belirtti.

Gençlerde işsizlik oranının yüzde 19,4, tarım dışı genç işsizlik oranının ise yüzde 22 olduğuna dikkati çeken Erdoğdu, toplam 1 milyon 48 bin gencin iş aradığını, rakamların ekonomide ciddi bir yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.

Erdoğdu, sadece Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin, faiz yükselmesinin değil enflasyon ve işsizlik rakamlarının da Türkiye'nin stagflasyon tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösterdiğini savunan savunarak, şunları kaydetti:

"İnşaat ve tarımdaki göstergeler ise işsizliğin daha da artacağına işarete ediyor. Çalışanlar şimdi eldeki işi kaybetme riski ile de karşı karşıya. Özellikle asgari ücretlilerin istihdam edildiği inşaat, tarım, turizm ve öteki hizmet dallarında büyüme hızla düşüyor"