Eren Erdem'in tahliyesine engel!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Eren Erdem’in dosyasının Karşı gazetesi çalışanlarının yargılanacağı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi.

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu kararına kişisel sosyal medya adresinden tepki gösterdi.

Yarkadaş: "CHP PM Üyesi @erenerdemnet 'in 35. Ağır Ceza'daki dosyası, 23. Ağır Ceza'daki KARŞI Gazetesi davası ile birleştirildiği için Çarşamba günü duruşma yapılmayacak. Bu karar, ne yazık ki; 81 gündür Silivri'de tutulan Eren'in tahliyesini de geciktirecek. Herkes için adalet istiyoruz!" dedi.

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cingil: "81Gündür tutsak olan @erenerdemnet in dosyası duruşmasına“1 Gün Kala”başka dosya ile birleştirildi.19/09/2018Çarşamba yapılacak duruşma İstanbul35.ACM tarafından iptal edildi.Birleşen dosya daha önceden kapatıldığı için duruşma tarihi yok!ErenErdem tutsak edilmeye devam edilecek!" dedi.