'Uçak hibesi karşılığında biz ne verdik?'

Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanacağı "Uçan Saray" olarak isimlendirilen uçakla ilgili iddiaları gündeme getiren CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, uçağın varlığının kabul edildiğini ancak kendisinin yanıtlanmayı bekleyen başka soruları bulunduğunu bildirdi.

BİRGÜN - Taşçıer, "Karşılıklılık esasına göre, bu 'hibe' karşılığında biz de bir hibe ya da hediye verdik mi, verecek miyiz?" diye sordu.

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Taşçıer yaptığı yazılı açıklamada, beş gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hibe" açıklamasıyla uçak iddialarının doğrulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisinin ifade ettiği üzere, uçağın 'hibe' olduğu meselesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama benim başka sorularım var.

Şunu ifade edeyim, en başından beri yerli-yabancı basında yer alan iddiaları dile getirdim ve sorular yönelttim. Anayasal hakkımı kullanarak soru önergesi verdim. Halkı bilgilendirmek bir kamu görevidir. Sordum, yanıt bekledim, açıklama yapılmak zorunda kalınıldı. Öyle anlaşılıyor ki, #UçanSaray’ın varlığını gündeme getirmeseydim, Saray’ın uçaktan bahsetmeye niyeti yokmuş. Böylesine önemli bir bilgi halktan gizlenecekmiş. Bu uçak madem hediyeydi, neden açıklanması için beklendi?

Uçan Saray’ın yeni sahibi, Katar Emiri’nin uçağı satışa çıktığında ilgi gösterdiklerini de itiraf etmiş. Halka tasarruf yapması, döviz bozdurması, ABD mallarını kullanmaması söylenirken 500 milyon dolar verilerek uçak satın alınacakmış! Hediye denilen şey bir süs eşyası değil, milyarlarca liralık bir jumbo jet. Bu boyutta hediye karşılıksız, “Şeyh ülkemizi çok seviyor” cümlesiyle açıklanamaz. Karşılıklılık esasına göre, bu 'hibe' karşılığında biz de bir hibe ya da hediye verdik mi, verecek miyiz?"