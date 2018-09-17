CHP'den Erdoğan'a İş Bankası yanıtı ve uçak çağrısı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın İş Bankası çıkışına yanıt verdi. Öztrak "İş Bankası hisselerine el koymayı, 12 Eylül paşaları da denemişti. Ama mahkemeden döndü. O dönemdeki darbecilerin yapamadığını Sayın Erdoğan yapmaya çalışıyor." dedi.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2019 ders yılı başladı.18 milyon öğrencimiz için ders zili çaldı. Eğitim öğretim yılı başlarken birçok sorunumuz var. Birçok ders kitabı öğrencilerimize ulaşmamış, öğretmeni olmayan okullar var... Meclis açılır açılmaz ilk işimiz bir öğretmen meslek yasasını meclise sunmak olacak.

"BU KRİZ TEK ADAMIN DEĞİL, AYŞE TEYZENİN KRİZİ"

Bütçe açığımız yüzde 102 artıp ikiye katlandı. Ekonomide tüm göstergeler hızla kötüye doğru gidiyor. Geçtiğimiz hafta, tek adam "bu kriz bizim krizimiz değildir." dedi. Evet, sizin kriziniz değil. Bu kriz sofrasına bir kap et koyamayan vatandaşımızın krizi.

Elektriğe yüzde 18, doğalgaza yüzde 14 daha fazla ödemek zorunda kalan Ayşe teyzemizin krizi. Ay sonunu görebilmek için aldığı malları kasada bırakan Ali amcanın krizi, bu kriz fabrikasını kurtarmaya çalışan sanayicinin krizi, arazisini nasıl ekeceğini düşünen çiftçimizin krizi. Evet bu kriz sizlerin krizi değil, sizlerin sırtına çöktüğünüz milletimizin krizi.

UÇAN SARAY KONUSU

Saraylarda oturuyorlar, smoothieleri içiyorlar, ama son bir şey yaptılar ki bu her şeyin tuzu biberi oldu. Türkiye'ye Katar bir uçan saray hibe etmiş. Millet krizde inim inim inlerken onlar bir uçan saray almak için gerekli girişimlerde bulunmuşlar. Katar Emiri de demiş ki ben bu uçağı size satmam, hibe ederim. Bu ülkenin Katar'ın hibesine ihtiyacı yok! Bu ülkenin yöneticilerinin uçan saraylarla sağa sola gitmelerine de ihtiyaç yok! Bu iktidarın sabahlara kadar ağzından düşürmediği yerlilik-millilik nerede kaldı? Bu mu millilik?

Kamu özel işbirliği projelerine devam edeceğiz diyorlar. Niye? Bu projeler aslında sizin dolarla garanti verdiğiniz, yandaş holdinglerinize sunduğunuz birtakım projeler. Bunun sebebi, yandaş holdingler kar etmeye devam etsin mesele budur.

"HAVAALANI AÇILIŞININ GECİKMESİNE BAHANE ARIYORLAR"

Bir de bu uçan sarayın ineceği havaalanı meselesi var. Önce bu havaalanının pistlerinin çöktüğünü duyduk, sonra ihalelerde sorun oldu. Şimdi orada emekçiler ayakta. İnsanca çalışma şartları istiyorlar, üzerlerine TOMA'larla gidiliyor. Gözaltına alınıyorlar... Bu havaalanının açılışı 29 ekime yetişmeyecek. İktidar bu gecikmeye bahane arıyor. Kim ne yaparsa yapsın bir tane sorumlu vardır. O da 'tek adam'

VARLIK FONU ELEŞTİRİSİ

Bu ülkenin elde kalan son gümüşlerinin devredildiği bir Varlık Fonu var. Önce kendini, sonra damadını atadı buraya. Varlık Fonunu birlikte yönetecekler, bu kamu yönetiminde daha önce görülmemiş bir olay. Varlık Fonuna patron olmayı, milletin derdine derman olmaya tercih etti. Bu ancak ortadoğu ülkelerinde görülen bir tablodur. Türkiye'nin dünyadaki başarısız devletler ligine düşmesine ramak kalmıştır.

100 günlük icraat programı açıkladılar, tutmadı. Yeni ekonomi modeli dediler, olmadı. Türk lirası çökmeye, faiz coşmaya devam etti. Enflasyon aldı başını gitti. Hadi bu sefer dediler, biraz aspirin tedavisiyle işi götürelim, o da tutmadı.

Geçtiğimiz hafta, dolarla yapılan sözleşmeleri TL'ye çeviren bir yasal değişmeyi açıkladılar. Açıkladılar ama, bununla ilgili tüm belirsizlikler sürüyor. Bu sabah Ankara Belediyesi bir açıklama yaptı: Vatandaşın kartında bulunan doğalgaz kontörlerini türk lirasına çeviriyoruz. Bu düzenlemenin söylediği şey: Bundan sonra doğalgaza yapılacak zamlar anında vatandaşa yansıyacak. Bunun söylediği şey budur. Bir iş yaparken bir başkasını bozuyorlar, ortaya atılan cin fikrin ekonomide bir saatli bomba etkisi yapacağı düşünülemiyor. Bu şekilde bu işin gitmesi mümkün değildir, iktidarı kendilerine bir çeki düzen vermeye çağırıyorum. Bu orta vadeli program da aspirin tedavisinden ibaret olursa, bu milletimize çok ciddi bedeller ödetir.

Biz bu krizin başında 13 tane madde önerdik. Bu 13 maddedeki düzenlemelerle ekonomide gerekli güveni sağlamaları mümkün. OVP, vatandaşa, tüketiciye, yatırımcıya bir umut vermeli. Ekonomiye güveni tekrar sağlamalı, ayakları yere basmalı.

Artık ekonomi için yapılmış olan bir OVP de piyasalarda beklenen toparlanmayı sağlamaz. Türkiye'de demokrasiye olan bağlılığını, insan haklarını, basın özgürlüğünü güçlendirecek reformların da bir an önce kamuoyuna açıklanması gerekir.

"FAİZE SEBEP ARIYORSANIZ, UÇAN SARAYIN AYNASINA BAKIN"

Hatırlayacaksınız, 24 hazirandan önce "bu kardeşinize yetkiyi verin, bu faizle nasıl uğraşılacak onu göreceksiniz" dedi. Ne oldu? Geldi AKP iktidarının en yüksek faiz artışını yaptı. Buna oy veren vatandaşlar bir şey demesin diye, Merkez Bankası'yla bir kavga başlattı. Üzerinden 3 ay geçmeden, tek adam düzeninin 80 milyonu ezmek için kurulduğu ortaya çıktı.

Faize sebep arıyorsanız yeni aldığınız uçan sarayın aynalarına bakın, bütün bunların sebebi orada göreceğiniz yüzdür. Sebep sizsiniz, tek adam rejiminiz, keyfilikler...Açık söylüyorum, bu faiz esnafı, tüccarı, vatandaşı batırır. Yatırımcıları bankaya esir eder, ekonomiyi durdurur. Milletin derdine derman olacak tedbirleri bir an önce alın. Tek adam, tek sorumlu demektir. Yok dış güçler, yok Merkez Bankası... Bunların arkasına saklanmayın.

ÇORLU'DAKİ TREN KAZASI

Bu hafta Ulaştırma Bakanı Çorlu'ya gidip, bu kazanın nedeni yağmur dedi. İnsanlar analarını babalarını yitirdi, kollarından bacaklarından oldu. Bunlardan yağmur deyip kaçamazsınız. Yitirilen bu hayatların, bu uzuvların hesabının sorulmamasının nedeni AKP'dir.

İŞ BANKASI AÇIKLAMASI

İş bankası hisselerine el koymayı, 12 eylül paşaları da denemişti. Ama mahkemeden döndü. O dönemdeki darbecilerin yapamadığını sayın Erdoğan yapmaya çalışıyor. Bu döneme sivil darbe deyince kızıyor, darbeye darbe demek zorundayız.

Türkiye'ye hibe edilen her şeyin mutlaka kaydı olur. Bu belgelerin Saray tarafından kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Bunlar açıklansın ki, bu hibe mi, satın alma mı ortaya çıksın. Bugün bu ülke bu haldeyken uçan sarayla uçmak haramdır, günahtır, yazıktır.