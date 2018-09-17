Selvi'nin iddiasıyla ilgili HDP'den açıklama

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise Erdoğan'ın HDP ile ilgili sözlerini ve Abdulkadir Selvi'nin ifadelerini değerlendirdi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise Erdoğan'ın HDP ile ilgili sözlerini ve Abdulkadir Selvi'nin ifadelerini değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi ,"İttifak formülü Bahçeli'de" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kandil önlemi geliyor" ara başlığı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar, bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler" açıklamasına yer verdi.Bahçeli'nin de "Kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalı" dediğini hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

"Bu ne anlama geliyor? Soruşturdum. HDP'nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak. Ancak HDP kendi iradesiyle aday çıkarırsa onunla siyaseten mücadele edilecek."

BİLGEN'DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet'ten Denizcan Akar'ın haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP ile ilgili açıklamalarını ve Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki " HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak" ifadesini www.cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

"Konuyu demokratik platformların dışına çıkarma çabasıdır"

Erdoğan'ın "Eğer biz doğru adaylarla milletimizin karşısına çıkarsak muhalefetin işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler" ifadelerini değerlendiren Bilgen, " HDP'yi kriminalize ederek seçimlerde toplumun beklentisi yönünde işbirliği ve buluşmaların gerçekleşmesini engellemeye çalışıyor" dedi. Bilgen, Selvi'nin yazısındaki " HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak" iddiasına ilişkin ise "Konuyu demokratik platformların dışına çıkarma çabasıdır" yorumunda bulundu.Bilgen'in açıklamaları şu şekilde:

-Burada özellikle MHP ile kurduğu ilişki konusunu son derece doğal ve iyi bulduğunu eskiden beri buna taraftar olduğunu beyan eden bir siyasetçinin diğer partiler için de aynı hak ve kategoride ele alınması gerekir.

"AKP kendi tabanındaki MHP rahatsızlığına baksın"

-Siyasi partilerin notunu verecek olan diğer siyasi partiler ya da devlet değildir. Toplumdur, halktır. Halk siyasette kimle kimi bir arada görmek istiyorsa ya da kimleri birlikte hareket etmeye teşvik ediyorsa siyasetçi bunun gereğini yapar. AKP kendi tabanındaki MHP rahatsızlığına baksın. Polemik oluşturmak istiyorlarsa önce kendi iç tartışmalarını tüketsin. %10 oy alınmış şehirleri altın tepside MHP'ye sunmanın kendi tabanına verilmesi gereken bir hesabı var.

"Türkiye müttefikleri tarafından terörle ilişkili olmakla suçlanıyor"

-Konuyu demokratik platformların dışına çıkarma çabasıdır. HDP adaylarını kendi kurullarında tartışır. Toplumun beklentileri ne yöndeyse HDP bu çerçevede hareket eder. Bunun ötesindeki polemikler Türkiye siyasetine fayda sağlamaz. Türkiye bir süredir Rusya, Amerika gibi eski, yeni müttefikleri tarafından Suriye'deki politikasıyla terörle ilişkili olmakla suçlanıyor. Türkiye'ye yönelik propagandayı Türkiye'yi yönetenlerin dönüp Türkiye içindeki siyasi partilere yönlendirmesi yaşadığımız sürecin ironik yansımasıdır.

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