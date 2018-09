Ders kitaplarındaki 'Gezi Direnişi' Meclis'e taşındı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ders kitabına konu olan Gezi Parkı Direnişi’nin gerçeklikten uzak ideolojik yönelimle yazılmış olduğunu belirterek, “Gezi Direnişinin uluslararası bir komplo olduğu iddia edilirken, yurttaş haklarını hiçe sayan, temel haklar karşıtı bir biçimde yazılmış bu tarih ders kitabı ile AKP kindar nesil projesine devam ederken gençlere kendince bir tarihi empoze etmeye çalışıyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergesinde, MEB tarafından bu yıl 12. sınıflar için hazırlanmış ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ isimli ders kitabının 270 ve 271. sayfalarındaki Gezi Parkı Direnişi ile ilgili bölümü sordu. Tarih kitabında ‘tarihsel hatalar’ yapıldığını kaydeden Beko, “Kitabın iddiası Gezi Parkı Direnişinin uluslararası bir komplo olduğu şeklinde. Gezi direnişi ‘Hükümetten rahatsızlık duyan ve eylemleri organize eden kesimler, hükümetin ekonomik ve demokratikleşme alanında attığı adımların kendi ayrıcalıklarını sonlandırmasından hoşnut değildi’ cümleleriyle anlatılıyor ve eylemlerin farklı sermaye gruplarının iş birliği ve yabancı istihbarat güçlerinin etkisinde yapıldığı iddia ediliyor. Yurttaş haklarını hiçe sayan, demokratik toplumsal mücadeleyi kriminalize etmeyi amaç edinmiş ve temel hak karşıtı bir tutumla hazırlanmış bu kitap ders kitabı olarak dağıtılmıştır. Kitapta tarihin olgusal gerçeklerinden uzak, ideolojik yönelimle yeniden yazılma çabası olduğu ise açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

KİTAP, MEB’İN YÖNETMELİĞİNE AYKIRI

Kitabın müfredattan kaldırılması gerektiği vurgusunu yapan CHP’li Beko, şunları söyledi:

“AKP’nin, 4+4+4 eğitim sistemiyle yapmayı amaçladığı gerici, dinci ve kindar nesil projesinin bir örneği; en küçük hak mücadelesini dahi terörize etme çabalarından biridir. Bugün gelinen nokta; hükümetin maddi manevi her türlü baskısını üzerinde hisseden yurdun her yerinden kendiliğinden sokaklara dökülen halkın, işçinin, emekçinin taleplerini hiçe sayan bir anlayışın ders kitabına yansımasıdır. Kabul edilir bir tarafı yoktur. Bakanın soru önergemde de belirttiğim gibi; bu kitabın hangi kriterlere göre ders kitabı olarak belirlendiği ve öğrencilere dağıtımı yapıldığını kamuoyuna açıklaması lazım. Çünkü kitapta yer alan ifadeler, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin, Ders Kitaplarının Nitelikleri bölümünde yer alan ‘Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunar’ ilkesine aykırılık içermektedir."

Beko önergede şu sorulara yanıt istedi:

"■ Müfredata uygunluğu denetlenmiş midir, içerik denetimi yapılmış mıdır?

■ AKP’nin müfredatı siyasal ve ideolojik olarak gericileştirmesi, bilime ve aydınlanmaya karşıt yönde ilerletmesi ortadayken kitapta toplumu ayrıştıran, yanlı ifadelerin kullanılması hangi gerekçeyle kabul edilmiştir?





Bu yanlışın fark edilmesi ve bu kitapların müfredattan çıkarılması için bu soruların yanıtlanması gerekmektedir.”