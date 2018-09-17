AKP’liler eski bakana sahip çıkmadı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kendisini FETÖ ile ilişkili olmakla suçlayan yerel bir kanalı RTÜK’e şikâyet etti.

Hüseyin Şimşek/ BİRGÜN- RTÜK’ün AKP’li üyelerinin oylarıyla kanala ceza verilmedi.

Ordu’da yayın yapan TV52 adlı yerel televizyon kanalı, 11 Mayıs 2017 tarihli haber bülteninde eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i FETÖ yapılanmasıyla ilişkisi olduğu yönünde haber yaptı. Bakan Şahin’in avukatı Mehmet Akif Akbaş, konuyu RTÜK’e (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) taşıyarak kanalın cezalandırılmasını istedi.

Avukat Akbaş’ın, müvekkiline hakaret edildiği, iftira atıldığı ve toplum önünde küçük düşürüldüğü gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren RTÜK, AKP’li üyelerin ‘ret’ oyuyla kanala ceza vermedi.

Yerel seçimde aday yapılmamıştı

Şikâyete konu olan haber, eski Bakan Şahin’in 30 Mart yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılmamasının ardından yayımlandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Ömer Faruk Günay, Şahin ve onun desteklediği iddia edilen, dönemin Ordu İl Özel İdare Genel Sekreteri Selami Aydın’ı belediye başkanlığına aday gösterilen Enver Yılmaz hakkında komplo ve entrika faaliyetlerine girişmekle suçluyordu.

CHP’li üyeler ‘evet’ dedi

Şahin’in avukatı, kanala ceza verilmesi istemiyle RTÜK’e başvurdu. RTÜK’ün CHP’li üyeleri kanala ceza verilmesi gerektiğini belirtirken, AKP’li üyeler aksi yönde oy kullandı.

Bakan Şahin’in, “Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadığı” gerekçesiyle kanala ceza verilmedi. AKP’li RTÜK üyelerinin tutumu, “Eski bakanlarına dahi sahip çıkmadılar” yorumlarına neden oldu.

Avukat: Hukuka ve gerçeğe aykırı

Eski Bakan Şahin’in avukatı Akbaş, RTÜK’e yaptığı şikâyet başvurusunda müvekkilinin 40 yılı aşkın süredir devlet kadrolarında yer aldığını, devlete ihanet içinde olan topluluklara karşı durduğunu ifade etti. Akbaş, başvurusunda TV52 adlı yerel kanalın haber bülteninde müvekkilinin küçük düşürüldüğünü ve hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Akbaş, şunları kaydetti; “Televizyon yayını ile halk nezdinde müvekkilimin aksi yönde en ufak bir somut delil veya tanık ifadesi olmaksızın bu şekilde küçük düşürülmesi hukuka ve gerçeğe açıkça aykırıdır. Basın özgürlüğü ve haber yapma özgürlüğü sınırları tümüyle aşılmış, salt müvekkil ve yanı sıra bazı isimler sıralanarak bir örgüt imajı çizilmiştir.”