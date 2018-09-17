İYİ Parti'den özel sektöre uyarı: Holdingleriniz tehlikede

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi gerektiği açıklamasını yorumlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Buradan tüm özel sektör temsilcilerini uyarıyorum; şirketleriniz ve holdinglerinizdeki hisseleriniz tehlikededir" dedi. AK Parti iktidarının ekonomi alanında önemli yanlışlara imza attığını vurgulayan Paçacı, Türkiye'nin ciddi bir ödemeler dengesi krizine girdiğini söyledi.

Erdoğan konuştu: İş Bankası hisseleri düşüşe geçti

İYİ Parti yerel seçim çalışmalarının startını verdi. Yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde, ilk etapta 21 ili kapsayacak şekilde Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu, milletvekilleri ve Başkanlık Divanı’ndan isimler bugün 12 grup ve 200 kişiden oluşan ‘ İyilik Kervanı’yla yola çıktı.

‘İyilik Kervanı’nın yola çıkması dolasıyla İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasında ise gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı’nın yaptığı açıklamada, şu başlıklar öne çıktı:

TÜRKİYE, ORTADOĞU BATAKLIĞINA SOKULDU: AK Parti iktidarlarının dış politikada yaptıkları yanlışlıklar sonucu, Türkiye Ortadoğu bataklığına sokulmuştur. Bunun sonucunda her gün yeni yeni problemlerle karşılaşıyoruz. Dün Menbiç, Afrin bugün İdlib. Yarının ne olacağı meçhuldür. Suriyeden gelen yaklaşık 4 milyon mülteci hem ekonomik açıdan hem de güvenlik açısından risk teşkil etmektedir. Dış politikamız AK Parti döneminde barış üzerine değil, kavga üzerine inşa edilmiştir. Amerika ile kavgalıyız, Avrupa Birliği ülkeleri ile kavgalıyız, sınır komşularımızla kavgalıyız. Sn. Cumhurbaşkanının “Monşer” diye hafife aldığı dışişlerinin deneyimli ve bilgili bürokratları yerine AK Partili eski milletvekilleri büyükelçi olarak atanmaktadır.

KIBRIS KIRMIZI ÇİZGİ: Bugün basın yayın organlarında Kıbrıs konusunda yeniden müzakerelere başlanacağı ve Türkiye’nin garantörlük hakkından vazgeçtiği ve bu konununun masaya yatırılacağı yer almaktadır. Kıbrıs meselesi Türkiye’nin vazgeçmeyeceği kırmızı çizgisidir. Bu konuda asla taviz verilemez. İYİ Parti olarak bu meseleyi yakından takip edeceğimiz bilinmelidir. Dış politikada yapılan bu yanlışlıklar Türkiye’yi dış dünyada yalnızlığa itmekte ve itibarını sarsmaktadır.

TEK KİŞİ YÖNETİMİ: Bilindiği üzere şaibeli bir referandum sonucu demokratik parlamenter sistemden çıkarak tek adam rejimine geçtik. Kuvvetler birleşimi sonucunda yargı adil ve tarafsız olma özelliğini yasama ise etkinliğini kaybetti. Bu sistemle Türkiye bir tek kişinin iki dudağı arasına hapsedildi, demokratik ve hür dünyadan Türkiye’yi uzaklaştırdı.

İŞ BANKASI’NDAKİ CHP HİSSELERİ: Yine bugün basından öğrendiğimiz kadarıyla Sn.Cumhurbaşkanı halka açık olan ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan İş Bankasını CHP’ye ait %28 lik hissesinin hazineye devrini istemektedir. Buradan tüm özel sektör temsilcilerini uyarıyorum Şirketleriniz ve holdinglerinizdeki hisseleriniz tehlikededir.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK EDİLDİ: Basın tek sesli hale getirilmiştir. Vatandaşların özgür ve tarafsız haber alma hakkı elinden alınmıştır. İktidarı eleştirme cesareti gösteren gazeteciler işlerini kaybetmektedir. İfade özgürlüğü yok edilmiştir.

İSRAF BÜYÜK BOYUTLARDA: AK Parti iktidarları ekonomi alanında da büyük yanlışlıklara imza atmıştır. Yurt dışından alınan borçlar verimli alanlarda kullanılmamıştır. Devlet kademelerinde savurganlık, lüks harcamalar ve israf büyük boyutlara ulaşmıştır. Dış borçlar üretimde kullanılmak yerine, yandaş müteahhitlerin rant kapısı haline getirilmiştir. Ve sonunda ekonomik gerçekler ortaya çıkmıştır.

İFLASLARIN ARTMASI SÜRPRİZ OLMAZ: Türkiye ciddi bir ödemeler dengesi krizine girmiştir. Türk lirası önemli ölçüde değerini kaybetmiş, enflasyon yükselmiş ve faizler artmıştır. Üreten Türkiye, tüketen Türkiyeye dönüştürülmüştür. Önümüzdeki günlerde reel sektörde iflas ve konkordataların artması sürpriz olmayacaktır. Vatandaşın cebinde ve mutfağında yangın var. İktidarın yanlışlıklarının faturası yine halkımıza çıktı.