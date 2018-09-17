AKP'den Ticaret Odası'na CHP baskısı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, CHP Tekirdağ Vekili İlhami Özcan Aygun’un ödül töreninde ekonomik krize dikkat çeken açıklamasını AKP baskısıyla kınayan bir mesaj yayımlayınca, Tekirdağ’da siyasi fırtına koptu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve CHP’nin tüm ilçe örgütleri Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’na sert tepki göstererek, Vekil Aygun’a destek mesajları yayımlamaya başladı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÇTSO), istihdam sağlayan üyelerine yönelik ödül törenine davet edilen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun , dolardaki gelişmelere işaret ederek, ekonomide büyük bir kriz yaşandığını, faiz artırımının da beklenen etkiyi yaratmadığını söyleyince AKP Çorlu Teşkilatı yöneticileri toplantıyı terk etti. ÇTSO daha sonra AKP baskısıyla CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ’u kınama mesajı yayımladı. Tekirdağ Vekili Aygun, “Protokol konuşmalarına da müdahale ediyorlar! Ama biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, odanın 60. yılı kapsamında istihdama katkı sağlayanlar için 14 Eylül 2018 tarihinde ödül töreni düzenledi. Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da davet edildi. Aygun, toplantıya katılan tek milletvekili oldu. AKP’li vekiller, programlarını gerekçe göstererek toplantıya katılmayınca, AKP’li yöneticiler protokol konuşması yapamadı. Bu durum AKP’de rahatsızlık yarattı.

Aygun, protokol gereği kendisine verilen konuşma hakkında, ekonomide yaşanan sıkıntılara, haraç mezat satılan Cumhuriyet kurumlarına işaret etti. ÇTSO, bu konuşmadan önce rahatsızlık duymadı. Zira, istihdama katkı sağlayan ihracatçılara plaket vermek üzere Aygun’u sahneye davet etti.

Tekirdağ’da büyük kriz çıktı

Ne var ki Aygun’un konuşmasından rahatsız olan AKP Çorlu Teşkilatı yöneticileri toplantıyı terk edince Tekirdağ’da büyük bir kriz yaşandı. ÇTSO; bir anda çark ederek, AKP baskısıyla açıklama yaptı. Açıklamada; “İhracat, üretim, istihdam başarılarından dolayı ödül alan üyelerimizi tebrik etmek yerine sadece şahsi siyasi çıkarlar adına yapılan konuşmayı kınıyoruz” mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Aygun’a tam destek

Bu mesaj üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak karşı açıklama yaparak, demokratik konuşma hakkının kısıtlanamayacağı uyarısını yaptı.

Bu mesajın geri alınmasını isteyen Albayrak, aksi halde ÇTSÖ’nün hiçbir toplantısına katılmayacağını bildirdi. CHP ’de Muratlı ve Çorlu’dan başlayarak ilçe örgütleri arka arkaya açıklama yaparak, odaları AKP’nin arka bahçesi haline getirmeye çalışan bu anlayışa prim vermeyeceklerini belirterek, Milletvekili Aygun’a destek mesajı yayımladılar.

“Demokrasi rafa kaldırıldı”

Aygun da bu gelişmelerin ardından yaptığı yazılı açıklamada; protokol konuşmasına kadar yayılan sansüre işaret ederek, şu tepkiyi gösterdi:

“Medya ambargosunun ardından protokol konuşmalarına da sansür gelmeye başladı. Meslek örgütleri ve sanayi odalarında yapılacak konuşmalara kadar sirayet eden abluka gittikçe büyüyor. Gerçekleri konuşan herkesi susturmaya çalışacaklar, ama başaramayacaklar! Biz her koşulda bildiğimizi söylemeye, milletimizi uyarmaya devam edeceğiz. Aksi halde aldığımız oyların ve milletimize vicdan borcunun hesabını veremeyiz!”