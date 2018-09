Muharrem İnce'den İş Bankası tepkisi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erdoğan konuştu: İş Bankası hisseleri düşüşe geçti



Muharrem İnce'nin Erdoğan'a uçak göndermeli İş Bankası yanıtı şöyle:



"Kötü Yönetim, her gün yeni uygulamalarla ekonomimizi de tahrip etmeye devam ediyor. Serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmazları, sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkıdır. Önce sözleşme özgürlüğüne müdahale edip, on binlerce ticari sözleşmeyi islemez hale getirdiler. Simdi de mülkiyet hakkına saldırarak, tüm ekonomimin islemez hale geleceği ortamı oluşturuyorlar.



CHP’nin İş Bankası’ndaki yönetim hakkına el konulmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetinin çiğnenmesine bir CHP’li olarak sonuna kadar mücadele ederek engel olacağım. Ben burada yalnız CHP hisselerine değil, genel mülkiyet hakkına saldırının karşısında durmaya devam edeceğim. İşin daha da ilginç tarafı, bütün bu hukuksuzlukların, had bilmezliklerin su an gündeme getirilmesi, gündem değiştirilmesi aracı olarak kullanılmasıdır.

Sarayperestler, simdi de ucakperest olmuş, memleket tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşurken, yüzlerce milyon dolar harcayarak uçak satın alanlar, bunu unutturmak adına ekonomik tetikçilik yaparak, ekonomiyi tahrip etmekten çekinmemektedir."