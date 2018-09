Muharrem İnce: Uzak durulmalı

CHP'li Muharrem İnce'nin yazılı açıklaması şöyle:



"Yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz.



Bizler, çocuklarını yaşama en iyi biçimde hazırlanmaları ve kendi kişisel gelişimlerini en iyi biçimde sürdürebilmeleri, en iyi noktaya çıkarabilmeleri için sevinçle ve umutla okula gönderen, göndermek isteyen bir toplumuz.

Bütün zorluklara, siyasal iktidarın saçmalıklarına rağmen halkımız eğitime, okula olan inancını korumaya devam etmektedir. Halkımızın bu duygularını koruyor olmasının en önemli nedeni şüphesiz fedakâr öğretmenlerimiz, velilerimiz ile çocuklarımızın öğrenme ve kendilerini geliştirmedeki azim ve kararlılıklarıdır.



16 yıldır izlenen eğitim politikaları, eğitimin temel sorunlarından hiç birini çözmüş değildir. Tersine var olan sorunlar yeni sorunlara kaynaklık ederek içinden çıkılamaz hale getirilmiştir.



Bunun en iyi örneği liselere geçiş sınavlarında 16 yıl boyunca yaşananlardır. OKS’den LGS; LGS’den SBS’ye; SBS’den TEOG’a, TEOG’dan tekrar LGS’ye yaşananlar sadece bir politik iktidarın kör inançlarının, bilim dışılığının eseridir. Benzer bir durum eğitim programlarında, müfredatlarda yapılan değişikliklerde görülmektedir.



Eğitim, çocuklarımıza ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur.

O nedenle, eğitimle ilgili kararlarımızda keyfilikten, doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanmamış, tekrar edilebilir özelliği kazanmamış bilgilerden, boş inançlardan, ideolojik hâkimiyet peşinde koşmaktan uzak durulmalıdır. Ancak bu yapıldığında eğitim için gerekli ortak akıl yaratıla bilinir.



Ne var ki yeni öğretim yılında da bunun başarılamayacağına, iktidarın bu yönde samimi çaba göstermeyeceğine dair epeyce bilgi ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Laiklik, bu ülkenin farklılıklarla bir arada yaşayabilmesi için kamunun tarafsızlığını esas alan kurucu ilkelerinden biridir. Eğitimde, hukukta bu ilkeye yönelen/yöneltilen her darbe, birlikte yaşama arzumuza, kararlılığımıza, becerilerimize vurulmuş darbelerdir.



Şu iyi bilinmelidir ki Dünyada eğitimine, hukukuna laik içerik kazandırmamış hiçbir ülke başarı kazanamamıştır.



Eğitimde zorunlu eğitimi, karma eğitimi tartışmak, üstelik bunu demokrasi, demokratlık ve çoğulculuk adına yapmak akıl dışılığa teslim olmaktır. Saray soytarılığını marifet sanıp, dalkavuklukta tavan yapmaktır.



Her zaman olduğu gibi bu tartışmaların tek amacı vardır, insanlarımızın gerçekle olan bağını koparmaktır. Onlara kendi gerçekliğinin dışında bir dünya sunmaktır. Bugünkü kısa vadeli amaç ise velilerin eğitim harcamalarına, lise kayıt sistemine ilişkin tepkileri için gözleri kapattırmak, kulakları sağırlaştırmaktır.

Türkiye’nin ciddiyetsizliği, akıldışılığı olağanlaştıracak, bunlara ayıracak zamanı yoktur.



Yaşanan ekonomik kriz, aşılamayan dış politika sorunları, demokrasi ve hukuk devleti olmaktan uzaklaşmış olmamız, bize her zamankinden daha büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Bu nedenle yaşamın her alanındaki sorunlara olan duyarlılığımızı korumak, arttırmak ve yeni sorumluluklar almak durumundayız.

Bunların başında da eğitimle ilgili sorunlarımız gelmektedir. Okullarımızdaki sorunlara duyarlı olmak, çözümler aramak çocuklarımıza ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir.



Bu aynı zamanda iktidarın temel özelliklerinden biri olan akıl dışılığa karşı

çocuklarımızı koruma mücadelesidir.

Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, diğer eğitim çalışanları ve bizler için yeni eğitim öğretim yılı önceki yıllar gibi zor bir yıl olacak.

Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, tüm eğitim çalışanlarına her şeye rağmen yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.