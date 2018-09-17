Mahmut Tanal havalimanı işçilerine Meclis'e taşıdı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a Havalimanı işçilerini soran Mahmut Tanal, “ Sen her konuşmanda böbürlenerek 3. Havalimanının anlatacaksın, emekçilerine iş adı altında eziyet edeceksin! Karşılığını alamayan emek, direniş olup susmayan çığlıklara dönüşmeye devam edecek. İşçilerin de haklı taleplerinin de yanındayız” dedi.

29 Ekim’de uçuşa açılması planlanan, iktidarın üzerinden propaganda yaptığı, adından Atatürk’ü sildiği, emekçilerine eziyet ettiği 3. Havalimanı, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal tarafından soru önergesiyle Meclis’e taşındı. CHP’nin işçilerin yanında olacağını, son işçi hakkını alana kadar konuyu gündemde tutacağını dile getiren Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“3. Havalimanı inşaatı başladığından bu yana, basına kapalı esrarengiz halleri, kulaktan kulağa yayılan iş cinayetleriyle hep şüphe uyandırmaktaydı. İşçiye dinlenme hakkı tanınmadan büyük baskılarla fazla fazla çalıştırmak, işçiyi aç bırakmak, kötü şartlar altında hastalık yuvası koğuşlarda yatırmak için insanlığını kaybetmiş olmak gerekir. 3. Havalimanı inşaatı, işçiler için ilk başta belki de büyük bir umuttu. Ülkenin Cumhurbaşkanının dilinden düşürmediği bir projede çalışmak, eminim güvenli şartlarda, parası dolgun, servisi, çalışma koşulları iyi olur, belimizi doğrulturuz diye düşünmüşlerdir.



Bu ülkede her insanın en az bir kere tadacağı AKP kaynaklı hayal kırıklığını maalesef ki onlar da yaşadı. En büyük, en haklı direnişler ezilen işçinin alın terinden doğar. İşçinin maaşları asgari ücret üzerinden yatırılıp, kalanı elden veriliyor. Böylece sigortası asgari ücretten yatırılıp işçi üzerinden vergi kaçırılıyor. Vergi kaçakçılığına göz yuman, havalimanı iş cinsiyetlerini örtbas eden, sırf eylem yaptı, hakkını aradı diye gece yarısı koğuşlara baskın yapıp işçiyi gözaltına alan kısaca işçiyi çalıştığına pişman eden AKP, ellerini ovuşturarak havalimanı inşaatının bitmesini bekliyor. İşçinin alın teri AKP’nin günahı haline gelmiştir. İş adamlarını susturan, medya patronlarını susturan, bakanlarının, belediye başkanlarının dilini mühürleyen AKP, onurlu bir yaşamdan başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan işçiyi susturamayacak. İşçi, direnişi kazanacak.”

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a Havalimanı işçilerini soran Mahmut Tanal’ın soru önergesi ise şöyle:

1) İstanbul 3. Havalimanı inşaatı işçilerinin koğuşlarına gece yarısı TOMA’lar ile gaz bombalarıyla müdahale edilmesinin, baskın düzenlenmesinin nedeni nedir?



2) İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan kaç işçi, hangi sebeplerle gözaltına alınmıştır? Kaçı tutuklanmış, kaçı serbest bırakılmış? Kaç işçiye yasal işlem başlatılmıştır?



3) 3. Havalimanı inşaatının başladığı tarihten önergenin verildiği tarihe kadar kaç işçi iş cinayetine kurban gitmiştir? Kaç işçi yaralanmıştır? Kaç işçi çalışma şartlarında hastalanmıştır?



4) İş cinayetine kurban giden, yaralanan, hastalanan işçilerin aileleri ile Bakanlığınız irtibatta mıdır? Ailelere maddi manevi destek oluyor musunuz? Olmuyorsanız neden?



5) Sadece işçilikten doğan yasal haklarını talep eden işçilere sırf eylem yaptıkları için güvenlik güçlerince müdahale edilmesinin nedeni nedir?

6) İşçilerin maaşlarının bir kısmının elden verilerek, vergiden kaçıldığı ve sigortalarının maaşları üzerinden değil, bankaya yatan miktar üzerinden yatırıldığı doğru mudur? Bu aynı zamanda vergi kaçakçılığı değil midir? Doğru ise bunu havalimanı inşaatını yapan şirkete dava açılacak mıdır?



7) İnşaat işçilerinin çalıştığı ve barındığı yerlerde pire, tahtakuruları olduğu, aç bırakıldıkları, dinlenmelerine izin verilmedikleri, paralarının geç yattığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise işçiye bu eziyeti yapan işveren hakkında işlem yapıldı mı? Yapılmadı ise neden yapılmadı? Ne zaman yapılacak?



8) 3. Havalimanı inşaatı işçilerinin 15 maddelik taleplerinden bilginiz var mıdır? Sizce de olması gereken ve hakkı olan talepler değil midir?



9) 3. Havalimanı inşaat işçilerinin demokratik haklarını kullanıp eylem yaptıkları için darp edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise darp edenler tespit edildi mi?



10) 3. Havalimanı inşaatına başladığı tarihten bu yana Sosyal Güvenlik Memurlarınca denetim yapıldı mı? Yapıldı ise kaç kez yapıldı? Denetimin sonucu nedir? Hiç para cezası kesildi mi? Denetim yapılmadı ise neden yapılmadı?



11) 3. Havalimanı İnşaatına hiç denetim yapılmadı ise İş Kanununun 92. Ve 93. Maddeleri gereği iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftiş edilmesi gerekirken neden yapılmamıştır? Havalimanı neden denetimden kaçırılmıştır?



12) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 102/a maddesi hükmüne göre, Türkiye genelinde en az beş işçi çalıştıran işverenler tarafından ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın özel olarak işçi adına açılan banka hesabına yatırılmaması durumunda, her işçi ve ay için idari para cezası kesilir. Bu para cezası inşaatı yapan şirkete kesildi mi? Kesildi ise hangi sebeplerden dolayı, ne kadar kesildi? İşçilerin aylık ücretleri işçilerin banka hesaplarına yatırıldı mı?