Erdoğan: Zarrab'ın yanındaki kadın...

Geçen günlerde New York’un Soho bölgesindeki ünlü suşi restoranı Nobu’da yanında bir kadınla yemek yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab’ın fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere bu konuda ilginç açıklamalar yaptı. Erdoğan, Zarrab’ın masada yanındaki kadının avukatı olduğunu açıkladı.

Uçaktakilerin, “Amerikalı hukukçuların serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını söylemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı, “Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten. (Serbest kalması) Tabii ki mümkün değil, mümkün olur mu? Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var” ifadelerini kullanması dikkat çekti.