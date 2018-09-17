THY ve Halkbank hakkında flaş Katar iddiası

CHP’li Barış Yarkadaş, “AKP ekonomideki çöküşü önleyebilmek için THY ve HALKBANK’ı Katar’a satmayı düşünüyor. Formül de bulunmuş: Katar, Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Varlık Fonu’na ortak olacak. 400 milyonluk uçak alımı da bu ortaklıkla ilgili sanırım.” mesajını paylaştı.

Yarkadaş mesajına şöyle devam etti:

"AKP'nin HALKBANK'a ilişkin bir diğer projesi ise şu: ABD'de görülen dava bitmeden EMLAK BANKASI'nı yeniden açmak ve HALKBANK'ın faaliyetlerine bu banka üzerinden devam etmek... Tabii tüm bunlar, Katar Fonu ile yapılacak ortaklık görüşmelerinin sonuçlanmasına bağlı..."

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, ekonomik çöküşün sağlık sisteminde çeşitli sorunlara yol açtığını da belirterek, "Hastaneler rapor basacak kağıt bulamıyor. Kağıtlar artık hastalardan isteniyor. Hastaneye gidenler rapor bastırabilmek için yanlarında kağıt götürüyor" dedi.

Barış Yarkadaş