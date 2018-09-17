İçişleri bakanı Süleyman Soylu özel uçakla geldiği Selahattin Eyyubi Havaalanı'nda Hakkari Valisi Cüneyt Orhan toprak, AK Parti Hakkari Milletvekili Hurşit Dinç, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Silveroğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu daha sonra yeni eğitim öğretim yılının açılışına katılmak üzere havalimanında bulunan helikoptere binerek Çukurca’ya geçti.
17 Eylül 2018 10:01
Süleyman Soylu Yüksekova’da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının açılışına katılmak üzere Yüksekova’ya geldi.
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