CHP'nin 17-25 Aralık tapelerini kanıtlama şansı doğdu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Celal Çelik, bu şikayet sonrasında, "Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla",17-25 Aralık soruşturmasına konu olan ve iktidarın “montaj” dediği konuların kanıtlanma şansı doğduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruya, Celal Çelik’in sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi.

Avukat Celal Çelik ise şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Celal Çelik kendisini “İddia ve savunma dokunulmazlığı ilkesi açıkça ihlal edilerek hakkımda soruşturma başlatılması ve savunma kapsamlı beyanımın alınması Türk yargısının ne halde bulunduğunu kanımca ortaya koymaktadır” sözleriyle savundu.

Soruşturma kapsamında “kovuşturmaya yer yoktur” talep etmeyeceğini söyleyen Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-25 Aralık soruşturması kapsamında yayınlanan tapelerini hatırlattı.

Çelik, dava gerekçesinin bu tapelerle ilgili yaptığı paylaşımlar olduğunu belirterek, “Tapelerdeki ses kayıtlarının montaj kayıt olmadığını ispatlama şansına sahip olacağım! Salt bu nedenden ötürü diliyorum ki hakkımda kamu davası açılması sağlanır. Böylelikle Kamuoyunu rahatlatma şansı yaratılmış olur” ifadelerini kullandı.

Avukat Çelik savunmasının devamında şunları söyledi:

“Bu kapsamda belirtmem gerekir ki değinilen bu ses kayıtları doğrudur. Hiçbir biçimde montaj ürünü değillerdir! Bu ses kayıtlarının montaj kayıtlar olduğuna ilişkin hiçbir yargı merciinin değerlendirmesi bulunmamaktadır!

Dava Dilekçesi irdelendiğinde görüleceği üzere, vekil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu konuşmalardaki; ‘yolsuzluk, hırsızlık, ülkenin her tarafını peşkeş çekmek, vergi kaçırmak, kirlilik, yalan, millilik…’ özelindeki (haklı ve yerinde) eleştirilerden ötürü vekil eden aleyhine Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dava açılmış olduğu anlaşılacaktır.

Yukarıda değinilen sözlerin dava konusu yapılmış olması nedeniyle de (vekil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarafıma vermiş olduğu talimat da gözetilerek) dava konusu yapılan sözlerin dayanağı olay ve olguların tarafımızdan ispatlanacağı cevap dilekçesinde belirtilmiştir.”