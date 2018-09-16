16 Eylül 2018 22:48

Erdoğan nikah şahidi oldu

Erdoğan nikah şahidi oldu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.
+ A -

Paylaş

DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.

Çok Okunanlar

Siyaset