DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Nikahı İBB Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.
16 Eylül 2018 22:48
Erdoğan nikah şahidi oldu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan Birinci Başkan Vekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.
Çok Okunanlar
-
Erdoğan nikah şahidi oldu
-
'İstanbul'u kesinlikle alacağız'
-
Kılıçdaroğlu'ndan 'bilim' vurgulu eğitim mesajı
-
Yandaş yazar: Erdoğan'a başkan demeyelim
-
Erdoğan, Martı Projesi'ni inceledi
-
Kılıçdaroğlu'ndan Tarık Akan mesajı
-
MHP'den AKP'ye 'Çakıcı' uyarısı
-
Harp Okulları'nda skandal iddia: Erdoğan'ın haberi var mı?
-
Fatma Köse'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı
-
Kritik görüşme öncesi açıklama