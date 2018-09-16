DHA - Saat 16.15 sıralarında İstanbul'a gelen Erdoğan, martı projesi olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"ne geçti. Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren incelemenin ardından Erdoğan buradan ayrıldı.
16 Eylül 2018 17:52
Erdoğan, Martı Projesi'ni inceledi
Recep Tayyip Erdoğan, martı projesi olarak bilinen “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde incelemelerde bulundu.
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