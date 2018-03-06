Başbakan'ın arsasına sözleşme kıyağı!

Yarkadaş: "Başbakan Binali Yıldırım'ın Fikirtepe'deki arsası için özel sözleşme yapıldı. Vatandaşın arsası ise satışa çıkarıldı. Bu nasıl bir adalet?"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın İstanbul Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm alanındaki arsaları için özel sözleşmeler yapıldığını açıkladı. Yarkadaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı sokaktaki hak sahibi vatandaşların arsalarının satılması için tebligat gönderdi" dedi.

Barış Yarkadaş, “Söz konusu bölgede yer alan arsaları için Başbakan Binali Yıldırım, eşi ve yakınları ile imtiyazlı şartlarda sözleşme imzalayan inşaat firması, dayattığı sözleşmeyi imzalamayan bazı hak sahiplerinin arsalarının satışını istiyor. Bu vicdana sığmaz, bu eşitlik ilkesine aykırı” dedi.

Vatandaşın istediği sözleşme koşullarının yerine getirilmesi çağrısında bulunan Barış Yarkadaş açıklamasında, Kadıköy sınırları içerisinde yer alan Merdivenköy Mahallesi, 287 pafta, 3429 ada 6 sayılı parseldeki yapıların, 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini hatırlattı.

“ADALET VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI…”

Hak sahiplerinin çoğunluğunun Mutlu Turizm Seyahat ve Taşımacılık İnşaat Gıda İthalat ve ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaştığını belirten Barış Yarkadaş, şu bilgileri verdi:

“Firma 10 bin 350 m2’lik adada bulunan 165 arsa sahibi ile sözleşme imzalarken, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın 10’ar metrekare büyüklüğündeki arsalarının yapımı için diğer sakinlerden farklı olarak gizli ve imtiyazlı bir sözleşme yapılıyor. Üstelik bu sözleşme diğer hak sahiplerinden de saklanıyor.

Firmanın dayattığı sözleşmeyi kabul etmeyen hak sahipleri ise diğer sözleşmelerde yer alan şartların eşitlik ilkesi gereği kendilerine de tanınmasını talep ediyorlar. Ve istedikleri sözleşmeyi imzalaması için firmayı birçok kez notere davet ediyorlar.

“VATANDAŞIN DAVETİNİ NEDEN KABUL ETMEDİNİZ?”

Ancak, firma, daha önce kabul ettiği ve bazı hak sahiplerinin de imzaladığı sözleşmeye bile noter kanalıyla gelen davet çağrılarına rağmen imza atmıyor.

Vatandaşla sözleşme imzalamakta direnen firma, 25 Ocak 2018 tarihli dilekçeyle hak sahiplerinin arsaların satılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruyor. Nedense hiç vakit kaybetmeyen bakanlık da 16 Şubat 2018 tarihli ve 51335456-303.04-E.4883 sayılı yazı ile dayatılan sözleşmeyi imzalamayan hak sahiplerinin arsalarının 13 Mart 2018 saat 09.30’da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacağını bildiriyor. ”

“HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ…”

Hak sahiplerinin haklı taleplerinin yerine getirilmesini ve adaletsizliğin bir an önce giderilmesi çağrısında bulunan Barış Yarkadaş, arsaları satılmak istenen hak sahiplerinin, imzalamak istedikleri sözleşmenin zaten firma tarafından kabul edildiğini ve birçok hak sahibi tarafından da imzalandığını da kaydederek şunları söyledi:

“Vatandaşımızın talebi Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın ve diğer hak sahiplerinin imzaladığı sözleşmelerde yer alan hükümlerin kendilerine de uygulanması. Zaten müteahhit daha önce Kadıköy 8. Noterliği’nin 07.03 2014 tarihinde onayladığı 03793 no’lu sözleşmeyi kabul etmiş. Bir kısım vatandaşımız da imzalamış. Neden yeni bir sözleşme dayatıyorsunuz? Bu vatandaşlarımız da imzalasın ve sorun çözülsün. Müteahhit firma sırtını Başbakan’a dayamış, vatandaşa eziyet ediyor. Bu hem güçlü hem suçlu olma psikozudur. Bunun arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Bu adalete de, eşitliğe de aykırı. Tam anlamıyla vicdansızlık. Başbakanın istediği sözleşmeyi imzalayan firma, vatandaşın istediği sözleşmeyi de imzalasın."