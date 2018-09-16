Harp Okulları'nda skandal iddia: Erdoğan'ın haberi var mı?

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirbağ, SADAT'ın Harb Okulları ve diğer askeri okullara öğrenci alımını organize ettiği iddiasını kaleme aldı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirbağ, FETÖ'nün yıllarca askeri okullarına elemanlarını sızdırıp daha sonrasında darbeye kalkıştığını hatırlatarak şimdi de SADAT'ın aynı yoldan mesafe aldığını söyledi. Demirbağ, "Erdoğan'ın "askeri konulardaki Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi" ve ekibi bu defa Harb Okulları ve diğer askeri okullara öğrenci alımını organize ediyor" dedi.

Yavuz Selim Demirbağ'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Geçtiğimiz gün kaleme aldığım "Harb Okullarına alım mülakatı" başlıklı yazımız çok ses getirmiş. Nasıl e-posta yağmuruna tutuldum anlatamam. Bana ulaşan 40-50 vaka vardı. Meğerse binlercesinin sesi ulaşamamış.

Yazıda mülakat kurulunun Havada 4, Kara Harb Okulunda 5 kişiden oluştuğunu ve 4 sivile karşı bir subayın bulunduğunu belirtmiştik. Uzaktan öyle görünüyormuş. Canı yananlar haksız elenmelerin izini sürerken kazın ayağının böyle olmadığını, 4 sivilden ikisinin SADAT'çı -daha önce ordudan atılan askerler- olduğunu tespit etmiş. Ben de teyit ettim. SADAT'ın şimdi sarayda "Başdanışman" olan emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi olduğunu hatırlatalım. Tanrıverdi ile ilgili bu sütundan neler yazdığımı okuyucularımız bilir.

Peki şimdi Harb Okullarına öğrenci alımı komisyonunda görev yapan daha önce atılmış personel kim? 1985'ten 2002'ye kadar olan süreçte "cemaat iltisaklı-irticai faaliyet ve disiplinsizlik" suçları ile YAŞ kararı ile TSK'dan uzaklaştırılanlardan oluşuyor. Bunların "28 Şubat mağduru pozlarını" defalarca yazdık. 12 Eylül 2010 referandumundan sonra bunlardan bazılarının hakları iade edildi. Elbette seçilmişlerin, aralarında bol miktarda FETÖ'cü de vardı. Emekli maaşı bağlanıp, kimlik verildi. Bazı bakanlıklarda "Danışman" statüsü ile çalıştılar, çalışmaya devam edenler de var. Söz konusu atılanların önemli bölümü önce RP ve devamı olan AKP belediyelerinde istihdam edildiğini de vurgulamakta fayda var.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "askeri konulardaki Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi" ve ekibi bu defa Harb Okulları ve diğer askeri okullara öğrenci alımını organize ediyor. Yöntem hiç de yabancı değil. FETÖ yıllarca askeri okullara müritlerini nasıl sızdırıp yıllar sonra darbeye kalkıştıysa bugün de SADAT aynı yoldan mesafe alıyor.

Malumunuz Harb Okulları ve Astsubay Okulları Kuvvet Komutanlıklarından alınıp MSB Üniversitesi'ne bağlanmıştı. Bu okullarda komutan ve idari asker yönetimlerinin inisiyatifi yok. Öğretmen, öğretim görevlisi ve öğrenci alımlarını Erhan Afyoncu'nun başkanlığındaki rektörlük belirliyor.

Başbaşkan Erdoğan'ın bütün bunlardan haberi var mı? Bizden duyurması!"