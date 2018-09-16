Fatma Köse'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, eğitim politikasının yoksul emekçi çocuklarına ölümü, tacizi, tecavüzü reva gördüğünü, onları tarikat ve cemaat okullarına ve yurtlarına mahkum ettiğini belirterek, “Bu kader değildir. Biz kadınlar, kader diyenlerden hesap soracağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında; eşit, parasız ve bilimsel eğitim vurgusu yaptı.



Mevcut iktidarın kötü eğitim politikası nedeniyle milyonlarca gencin umudunu yitirdiğini dile getiren Başkan Köse, “Eğitim sistemi adeta yazboz tahtasına dönüştürüldü. Her alanda olduğu gibi eğitimde de liyakatsizlik nedeniyle; ülkemiz bilimde, teknolojide, ekonomide, sanatta, kültürde geri bırakıldı.

En değerli varlığımız olan çocuklarımız, yozlaşmış eğitim sisteminin birer kurbanı haline dönüştürüldü. Yoksul ailelerin çocuklarının nitelikli eğitim hakkı ellerinden alındı, tarikat, cemaat yurtlarına ve okullarına mahkum bırakıldı.

Aladağ’ın, Aladağlı anaların, babaların acısı hale taze. Aladağ’da tarikat yurdunda çıkan yangında 11 yoksul emekçi çocuğu can verdi. Ama ‘kader, fıtrat’ diyenler hesap vermedi. Aladağ’da yaşanan katliamın hesabını soracağız.

Çöken Kuran kursunda gençlerimiz yaşamını yitirdi.

Tarikat yurtlarında çocuklar cinsel istimara uğradı.



Yoksul ailelerin çocuklarının tarikat, cemaat yurtlarına mahkum edilmesi kader değil. ‘Kader’ diyenlerden hesap soracağız.

Yoksula, ölümü, tacizi, tecavüzü reva görenlerden, ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerden hesap soracağız.



Biz kadınlar, bu memleketi, tarikatlara, cemaatlere bırakmayacağız.

Demokrasinin olduğu yerde çağdaş, bilimsel eğitim olur. Çağdaş, nitelikli ve parasız eğitim herkes için anayasal bir haktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eğitimi tüm bileşenleri kapsayarak yeniden tasarlayacağız. Öğretmenleri, sendikaları, öğrencileri, velileri ve aile birliklerini katılımcı ve demokratik bir eğitim modelinde bir araya getireceğiz

Yoksul emekçi çocuklarının da parasız, nitelikli, eşit eğitim hakkı için mücadelemiz sürecek.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.