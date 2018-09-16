MHP, Erdoğan'a Azerbaycan'da eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan gezisine MHP’li heyet de eşlik etti.

AKP ile MHP’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurdukları birliktelik protokollerde de kendisini göstermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın başkenti Bakû’nün kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinliklerine MHP’den de genel başkan yardımcıları Feti Yıldız, Mevlüt Karakaya ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’tan oluşan heyet katıldı. Daha önce de birtakım resmi gezilerde MHP’den oluşan heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte görülmüştü. Ancak dünkü Azerbaycan ziyaretinde MHP’li heyetin Erdoğan ile yakın temasta bulunması dikkat çekti.