Erdoğan, o bilgileri sır gibi saklıyor

Aykut Küçükkaya/ Cumhuriyet- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ilişkin bilgiler “devlet sırrı” gibi saklandı.

TÜGVA’ya devredilen öğrenci yurduyla ilgili Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yöneltilen sorular yanıtsız kaldı. Milli Eğitim Müdürlüğü “yurdun TMSF tarafından hangi tarihte TÜGVA’ya teslim edildiğinden; il genelinde TÜGVA’nın sahip olduğu binaların sayısına kadar” hiç bir şey bilmiyor.

Cumhuriyet, cemaatin kanlı darbe girişiminin ardından Gaziantep’te KHK ile kapatılan bir yurdun TÜGVA’ya devredildiğini kamuoyuna duyurmuştu. 15 Temmuz öncesi adı Özel Feride-Halil Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu olan yurt, şimdilerde TÜGVA Gaziantep-Şehristani Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu olarak üniversiteli konuklarını bekliyor. 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ yurdu Şahinbey’de bulunuyor.

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Gaziantep Valiliği’ne yurtla ilgili 6 soru yöneltti. Kalkan, “ TÜGVA bu yurt için bedel ödemiş midir? Yoksa bedelsiz olarak mı tahsis edilmiştir” diye sordu. Kalkan’ın sorularına yanıtlar Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından verildi. “Mülkiyeti TMSF’ye ait olan ve eski adı Feride Halil Cevizli Yurdu olan taşınmaz TÜGVA Vakfı’na kiracı olarak tüm malvarlıkları ile beraber teslim edilmiş” bilgisini veren Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü yurdun hangi tarihte, kaç liraya TÜGVA’ya verildiğiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Yurtta yapılan denetime yer vererek “asansöre yeşil etiket alınmalı”uyarısı yaptığını bildiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü “ TÜGVA’nın il genelinde sahibi ya da kiracısı olduğu binası sayısının” ise bilinmediğini açıklaması dikkat çekti.

Yurt soruşturulmuştu

Gaziantep’teki FETÖ soruşturmasında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi ile bağlı olduğu vakfa yönelik hazırlanan iddianamede, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Taner Nakıboğlu’nun bir videosunda üniversitenin ismini bizzat Fethullah Gülen’in koyduğu yer alıyordu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi olan ve tutuklanan isimlerden Mehmet Yaşar’ın Gaziantep’teki Özel Feride-Halil Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu’nu yaptırdığı yine soruşturma dosyasına girmişti. Yurt KHK ile kapatılmıştı.