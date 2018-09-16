THY, Erdoğan'ın yeni uçağına pilot arıyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Katar ’dan VIP uçak alındığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yeni açıklamalar yaptı.

Söz konusu uçağın Türk Hava Yolları (THY) envanterinde olmamasına karşın THY’nin aynı model uçak için pilot ilanına çıktığına dikkat çeken Taşcıer, “Ne tesadüf ise, THY’nin pilot arayışına girdiği uçağın modeli ve serisi, Katar Emiri’nden Erdoğan için alınan uçak ile aynı model aynı seri” dedi.

CHP’li Taşcıer, 'uçan saray' olarak nitelediği uçakla ilgili sordukları sorulara yanıt alamadıklarını belirterek, konuyu araştırmaya devam ettikçe farklı bilgelere ulaştıklarını anlattı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Taşcıer verdiği yeni bilgilerle birlikte şu sorulara dikkat çekti:

"Katar Emiri uçaklarından biri olan B747/8 model uçağını satmaya karar veriyor. THY envanterinde bulunmayan aynı model uçak için 9 Şubat’ta ilana çıkıyor. THY’nin sitesinde bu ilan halen mevcut. Yetkililere soruyoruz, bu pilot alımının bu uçakla bir ilgisi var mı?

Ne tesadüf ise, THY’nin pilot arayışına girdiği uçağın modeli ve serisi, Katar Emiri’nden Erdoğan için alınan uçak ile aynı model aynı seri. Tesadüf olabilir ama biz bu ilanı sormak durumundayız. THY’nin ilanı ile Katar Emiri’nden alınan uçağın bir bağlantısı var mı yok mu? Günler geçti, uçağın ismi ağızlara alınmadı. Acaba uçağın Türkiye’ye geldiğini ortaya çıkarmasak bu bilgiyi hiç paylaşmayacaklar mıydı? Bu sorularıma uçağın yeni sahibinden bir yanıt bekliyorum. Bu uçak satın mı alındı, hediye mi?

Katar Emiri, İsviçre merkezli şirkete satış yetkisi veriyor ve ikinci el uçakilana çıkıyor. Ağustos ayında ise İngiliz basınında satış ilanı haberi çıkıyor. İçinde küçük bir ameliyat yapılabilecek ultra lüks VIP uçağın değerinin 500 milyon sterlin, yani 4 milyar 240 milyon lira olduğu iddia ediliyor.

İki rakam var. Uçağın donanımsız fiyatı 400 milyon dolar, VIP hali 500 milyon sterlin. Bunlar basının iddiaları. Bu fiyatların üzerindedir, altındadır, bunun cevabını Saray’ın açıklaması gerekiyor.

Fransız basını ise uçağın bir devlet başkanına satıldığını iddia ediyor. Eylül ayında THY haber sitesinde uçağın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Filosu’na dahil edilmek üzere satın alındığı ve 12 Eylül’de Türkiye iniş yapacağı yazıyor.

Biz uçağın rotasını takip ettik ve uçağın uçuş radar sistemlerinden takibine göre 11 Eylül’de İsviçre’nin Basel kentinden havalanarak, 12 Eylül günü 00:19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığını belirledik. İsviçre merkezli şirket yetkilisi ile de görüştük ve uçağın satıldığını teyit etti. Kendi internet sitelerinde de uçağın üzerine satıldı ibaresini ekledi. Şirket politikaları gereği fiyat ve başka bir bilgiyi paylaşmıyor. Açıklama sırası artık karadaki Saray’dadır."