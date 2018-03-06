GERÇEK GÜNDEM - CHP PM üyesi Yavuz Karan'ın vefatı sonrası çarşamba gününe (yarın) ertelenen CHP Grup Toplantısı'nın saati 13:30'dan 12:30'a alındı.
6 Mart 2018 11:43
CHP Grup Toplantısı hakkında bir değişiklik daha
CHP PM üyesi Yavuz Karan'ın vefatı sonrası çarşamba gününe alınan CHP Grup Toplansı'nın saati değişti.
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