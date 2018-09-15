Kılıçdaroğlu ve İnce Bursa'da bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ile Mert Can Gürer'in düğün törenine katılarak, nikah şahidi oldu.

Genç çiftin nikah şahitliklerini, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski bakanlardan Faruk Çelik yaptı.

Düğünde yan yana oturan Kılıçdaroğlu ve İnce'nin ise aralarında sohbet ettiği fark edildi.

Kılıçdaroğlu, çifti tebrik ederken, mutluluklar diledi.

Kızının düğününde davetlilere konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, "Bu akşam aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Çumhurbaşkanı eski adayı Muharrem ince, bakanlarımız, milletvekillerimiz, gönül dostlarımız bizlerle birlikte. Birçok düğüne gittik bugüne kadar, ama insanların ailelerin bu denli stresli olduklarını hiç zannetmiyordum. Ama bu akşam öyle hissediyorum ki hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.