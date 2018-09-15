CHP'li Büyükerşen aday olacak mı? Açıkladı

Eskişehir’de 19 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen, CHP yönetiminin aday göstermesi halinde tekrar göreve talip olduğunu açıkladı.

Euronews'e konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin kendisini yeniden aday göstermesi halinde bunu reddetmeyeceğini açıkladı.

Adaylığı hakkında konuşan Büyükerşen yaklaşık 20 yıldan bu yana belediye başkanlığı yaptığını ve ‘Eskişehirlilerin kendisini bırakmadığını' söyledi. Anayasaya göre yerel seçimlerde aday tercihini yapan kurumun partiler olduğunu işaret eden Büyükerşen, "Partim beni aday gösterirse her halde reddetmem" dedi.

Büyükerşen, 2014 yerel seçimlerinde Eskişehir'de yüzde 44.81 oranında oy alarak dördüncü kez belediye başkanı seçilmişti.