CHP'de İstanbul adayının açıklanacağı tarih belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, Sarıyer Kilyos’ta gerçekleştirdiği çalıştayla yerel seçim çalışmalarının startını verdi.

Çalıştayın açılışında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Kasım ayı başında ya da en geç ortasında İstanbul’da adaylarımızı açıklayacağız. Bizim adayımız İstanbul. İstanbul’a yakışan da bizim adayımız olacak. Halkımızla birlikte İstanbul’u ihanetten ve esaretten kurtaracağız” dedi.

CHP ’nin İstanbul’da yerel seçim sürecine ilişkin izleyeceği yol haritası netleşmeye başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, 15-16 Eylül tarihlerinde Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde yerel seçim hazırlıklarının ele alınacağı bir çalıştay gerçekleştiriyor. CHP İstanbul il yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul’un 39 ilçe başkanın tam kadro katıldığı çalıştayda uzun süredir üzerinde çalışılan yerel seçim sürecinde adayların belirlenmesinden seçim kampanyasına kadar birçok konu masaya yatırılacak.

“Kentlerimizin, ilçelerimizin, mahallelerimizin emarını çekiyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP ’li Kaftancıoğlu, “Bu çalıştay bugüne kadar yerel yönetim seçimleri için yaptığımız tüm çalışmaların masaya yatırılacağı toplantılardan oluşuyor. Çok uzun süredir yaptığımız ölçme değerlendirme, siyasal iletişim, süreç analizi, medya ve akademik birimlerimizle hazırladığımız çalışmaları bugün burada örgütümüzle birlikte masaya yatıracağız. İstanbul için en doğruya en güzele hep birlikte ulaşacağız. Bu toplantılarımız bundan sonra da farklı birimlerle devam edecek. Kentlerimizin, ilçelerimizin, mahallelerimizin emarını çekiyoruz. İstanbul’un 39 ilçesi için o ilçenin sorunlarını en iyi bilen, o ilçeyi en doğru yönetebilecek kadrolarla yola çıkacağız” dedi.

Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilecek mi?

Mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği hakkında da açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, “Mevcut belediye başkanlarımız için halkın memnuniyetine ve performans ölçümlerine bakacağız. Halkı ikna eden, halkın onayını alan belediye başkanları yoluna devam edecek. Halkı ikna edemeyen belediye başkanın ne beni ne de genel merkezi ikna etme gibi bir şansı olmayacak” dedi.

İstanbul adayları Kasım ayında açıklanacak

CHP ’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için adaylarının belirleneceği tarihi de açıklayan Kaftancıoğlu, “Kasım ayı başında ya da en geç ortasında İstanbul’da adaylarımızı açıklayacağız” dedi.“Hiçbir yere hiçbir şekilde aday olmayacağım”

Kaftancıoğlu konuşmasında bazı basın organlarında yer alan belediye başkan adayı olacağına ilişkin iddialara da şöyle yanıt verdi: “Günlerdir yazılıyor çiziliyor. İstanbul’da bir belediyeye aday olacağım söyleniyor. Ben İlk günden itibaren inandığım sonu zaferle bitecek İstanbul hikâyesinin mimarı olmaya adayım. Başka hiçbir yere hiçbir şekilde aday olmayacağım. İstanbul’u AKP’den kurtaracak örgütün başkanı olarak bu seçimleri geçireceğim. İstanbul’u AKP’den kurtaran örgütün başı olmanın gururu da bana bir ömür boyu yetecektir. Hiçbir makam ve mevkinin de bu kadar kıymeti olamayacağını düşünüyorum.”

İstanbul Kent Anayasası tartışılacak

Çeşitli sunumların ve tartışmaların gerçekleştirileceği çalıştayda masaya yatırılacak en önemli başlıklardan biri de İstanbul Kent Anayasası. İstanbul Kent Anayasası’nda CHP ’nin yerel seçim sürecinde uygulayacağı kurallar başta olmak üzere yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esasları yer alıyor. Taslak olarak hazırlanan bu çalışmanın çalıştayda değerlendirildikten sonra karara bağlanması ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Dr. Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İstanbul Örgütü, yerel seçim çalışmaları kapsamında konusundan uzman isimlerden oluşan akademik, ölçme ve değerlendirme ile siyasal iletişim birimi olmak üzere 3 farklı birim de oluşturdu. Bu birimler ilçe ve mahalle bazlı gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla İstanbul’da seçmenlerin oy verme davranışlarından yerel yönetimlerden beklentilerine; yaşadıkları mahallelerin lokal sorunlarından kentin genel, ortak sorunlarına kadar birçok alanda çalışmalarını tamamladı. Çalıştayda örgütün değerlendirmelerine sunulacak raporlar doğrultusunda İstanbul’un 39 ilçesinde parti içi örgütsel hazırlıkların tamamlanması ve yerel seçim takviminin oluşturulması öngörülüyor.