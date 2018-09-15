Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Az önce konuşurken bir dostumuz dedi ki buradan arsalar aldılar. Ranta teslim etmemek kaydıyla gelip alsınlar. Alabilirler.

Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir. Karnımız nasıl doyacak? İki şekilde doyar. Çalışır üretir kazanırız karnımız doyar. Bizim inancımızda da alın teri en değerli kavramdır. Alın teri kadar değerli bir şey yoktur.

Alın teri dökmeden bir köşede oturursunuz. Elinizde viski bardağınız vardır. Paranız vardır. Bu da başka bir kazanma yöntemidir. İşçi yok işveren yok. Krediyi nasıl ödeyeceğim yok.

Türkiye son 16 yılda bu adamlara teslim edildi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Alın teri dökenler bu ülkeden endişe duyuyor. Ama bu adamlar duymuyor. Çünkü dolarları var.

699 milyar faizi kim aldı? İşçi mi aldı?

Asla karamsar değilim. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsar olma hakkımız yoktur.

Hepimiz zeytin , buğday ekersek iflas ederiz. Ne ekeceğiz? Bütün gelişmiş ülkeler planlama yapıyor. Herkes ekiyor. Herkes kazanıyor. Bir ülkede planlama varsa, herkes eker, herkes alın döker herkes kazanır.

Hollanda'nın toprağı Konya'dan küçük. Tarım ithalatı bizim 5 katımız. O planlama yapıyor. Böyle bir düzenleme var mı Türkiye'de?

Tarım niye önemli? Evinize buzdolabı televizyon almayabilirsiniz. Ama günde 3 kez yemek yemek zorundasınız.

İznik'teki çiftçinin rahatsız olduğunu biliyorum. CHP'li belediye başkanlarının büyükşehir olduğu yerlerde çiftçiler hiç şikayetçi değil. Çiçek mi alınacak? Hemen gidilir çiçek üreticilerine, kooperatif kurulur herkesin çiçeği alınır. Herkes kazanır'

Ayrıntılar geliyor...