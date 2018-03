Bahçeli: 100 yıl önceki topraklarımızın...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı için, "Afrin Suriye'nindir. Suriye yönetimi teröristle iş başı yaparsa. 100 yıl önceki topraklarımızın bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açılacaktır" dedi.

MHP lideri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında, "Kadın sadece 8 Mart'ta hatırlanmamalıdır; kadınlar kadar güçlüyüz, insanız, medeniyiz" dedi. İslamcı-yazar Nurettin Yıldız'ın son dönemde tepki çeken fetvalarına da değinen MHP lideri, "Meczubun biri çıkıp kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Bunu diyanet adına yapabiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi" ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanıyor:

"Bizleri televizyondan, radyo kanallarından, sosyal medyadan takip eden vatandaşlarımıza hürmetlerimi gönderiyorum.

"Kadına şiddet tablolarına ne kadar sessiz kalacağız?"



Gelişmelerle ilgili malumat sahibi olmak anlamlıdır, asıl anlamlı olansa bu gelişmeleri anlayarak, istikamet çizmektir. 8 Mart'ta kadınlarımız konuşuluyor. Kadın hakları ile ilgili herkes yer kürenin her yerinde görüşlerini paylaşıyor. 8 Mart 2018'de Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle münazara, panel hatta münakaşa yapılacaktır. Kadın diyince anne, ebeveyn mi? Eşine destek veren bir fedakarlık anıtı mı? Kadını nasıl tarif etmeliyiz, namus, ar timsali mi? En temel sorun, en bariz ayıp kadının bir insan olduğu unutuluyor. Her kadın her şeyden önce bir insandır. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 'Kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu' diyerek konuya çok doğru yaklaşmıştır. Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcıla sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı. Her şeyden malumat sahibi olurken, duyduğumuz kadına şiddet tablolarına ne kadar sessiz kalacağız?

"Meczubun biri çıkıp..."



Meczubun biri çıkıp kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Bunu diyanet adına yapabiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi. Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır. Hala istismarları ve işlenen cinayetleri konuşup bir arpa boyu yol alamıyoruz. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.' diyen milletimiz, kadına şiddet gösterene bedeli ödetecek güce sahiptir. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır. Kadına bir fiske vuran kimse bedeli ödetilmelidir. Şiddeti kaynağında kurutmalıyız. Bilim insanlarışiddet konusunda çalışmalıdır. Bu da bir beka meselesidir. Ertelenmesi çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Tüm kadınların, tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

"100 yıl önceki topraklarımızı elimizde tutmanın yolu açılacaktır"



Mukedderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin'dedir. Türkiye esneme göstermeden, alttan almadan, dik duruşnu sergilemelidir. Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. Bir devlete sahip olmanın bedelleri vardır. Sevr hayaleti adeta peşimizden geliyor. Mondros rezaleti adeta peşimizden geliyor. Bugünün ciddiyetini kavramalıyız. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır. Tehditlerin cesareti gittikçe dalga boyuna dönüşmüştür. 45 günü geride bırakılan Zeytin Dalı Harekatı , takdir edilecek bir şuur ve planlama ile devam edilmektedir. Al bayrak Raco'ya dikilmiştir. Buradaki tuzaklanmış patlayıcılar sabırla temizlenmektedir. Raco ve Cinderes'e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır. Zeytin dalı harekatında 4 kritik safa vardır. 1 Terör örgütü ile tüm bağlantılar kesilmeye çalışılmış bunda başarılı olunmuştur. 2- terör örgütünün çevresi kuşatılmış, patlayıcılar, hendekler imha edilmiştir. 3. stratejik safa Afrin'e çıkan tüm stratejik yol tepe kontrol altına alınmaya çalışılmış ve başarıya ulaşılmıştır. 4. safa ise sivillerin Afrin'den kurtarılmasıdır. Afrin Suriye'nindir. Suriye yönetimi teröristle iş başı yaparsa. 100 yıl önceki topraklarımızın bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açılacaktır. Suç ortakları belirginleşmmiştir. Masumların kanını döken barbarlar söz konusu Türkiye olunca bir araya gelmişlerdir. Türkiye'ye iftira atan iç ve dış mihraklar Türkiye'nin sivil hassasiyetini ne zaman idrak edecekler. Teröristler yaşlı çoluk çocuk arkasına saklanmasa kahramanlarımızla kim baş edebilirdi? Canilerin köstebek gibi oraya, buraya saklanması boşunadır. Topraklarını kana ve işgale terkeden Esad hangi yüzle konuşmaktadır? Yaklaşık 400 bin kişi Doğu Guta'da açık cezaevindedir. Suriye'de kötüleşen durum karşısında BM 26 Şubat itibarıyla en az 30 gün süreyle ateşkes ilan etmiştir. Esad'ın saldırılarının durdurulması hedeflenmiştir. Durduruldu mu hayır, duracak gibi mi, hayır. Doğu Guta'da ateşkes ilan ediliyor. Esad aralarında çocukların da bulunduğu 700 kişi katlediyor, hem de bunu dünyanın gözü önünde yapıyor. Halep oradaysa, arşın Ankara'dadır. Ya ABD'li sözcülere ne demeli bunların zilletini nasıl izah etmeli. Hamurunda varsa insanın eşeklik baki kalır. BM ateşkes raporunda Afrin'e en ufak bir atıf yoktur. Olsa ne yazacaktır. Türkiye bir savaşın tarafı değildir. BM haklarımızı yerine getiriyoruz. ABD'nin BM kararını çarpıtması hezeyandır."

Türkiye'ye Münbiç'in yarı yarıya kontrol edilmesini teklif eden ABD yanlıştadır. YPG/PKK'yı Fırat'ın doğusuna gizlemek her şeyi çözecekmidir. Fırat'ın doğusuna geçince sütten çıkmış kaşık mı oacaktır. Bu işin doğusu, batısı yoktur. Afrin temizlenir temizlenmez, Membiç gündeme alınmalı teröristler kovalanmalı. Fıratın kıyılarına hepsi gömülmelidir. İhanete merhamet zaaf doğuracaktır. Silah sevkiyatları sürerken YPG'lilere uluorta bomba eğitimi vererek sosyal medyadan paylaşım yapmaktadır. Pasifikteki Guam adasında eğitim alan teröristler bölgeye tetikçi olarak giderilmektedir. Çevremizde ajandan geçilmemektedir. Onlarca ülkelerden gelen istihbarat ajanları kanlı arayışları için YPG'ye katılmışlardır. Son hain yok edilene kadar geri adım atmak, durmak seçenek dışıdır. ABD'ye sesleniyorum; dolanbaçlı yollara girmeyin, düşmansanız adam gibi düşman olun, müttefikseniz mertçe yanımızda olun. Göründüğünüz gibi olun. Ayak oyunlarına girmeyin. Türk Milleti'ninaklıyla alay eden yanlış hesap yapar. Bu hesap muhattaplarına pahalıya patlar. Azdan az çoktan çok gider. Terörle mücadeleyi bırakın, müzakereye dönün demek marazidir. Operasyonlar Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülmektedir. Afrin'de yürümez, Menbiç'e hilali dikmezsek, Ankara'da boğuluruz. Hedef budur. Putin'in dünyanın her yerini vuracak nükleer füze yaptıklarını söylemek geleceğin karanlığını göstermektedir. İnanıyorum ki, Afrin sokak sokak temizlenecek. Kanlı teröristlerin beli zorlaya zorlaya kırılacaktır."