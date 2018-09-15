CHP'li Toprak o iddialara yanıt verdi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, son günlerde medyada gündeme getirilen KRT TV ile ilgili olarak, Tuncay Özkan ile kendisi arasında yaşandığı iddia edilen olayların tamamen asılsız, gerçek dışı ve hayal mahsulü bir senaryodan ibaret olduğunu belirterek kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

“KRT televizyon kanalının hissesinin satın alınması konusunda şahsımın girişimlerde bulunduğu şeklinde çeşitli medya organlarında, kaynak belirtilmeksizin dedikodu niteliğinde ortaya atılan hususların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konuda Tuncay Özkan ile aramda geçtiği öne sürülen tartışmalara ilişkin haberler de hayal mahsulü, masa başında üretilmiş, art niyetli ve karalamadan ibarettir.



Tamamı yalan olan söz konusu iddiaları üretip yayanların gerçek niyetinin şahsımı yıpratma amaçlı olduğu ortadadır. Adı geçen yayın kuruluşunun sahibini tanımıyorum. Bugüne kadar hiç bir araya gelmedik, programlarına konuk olduğumu dahi hatırlamıyorum. İddia edilen olayların şahsımla ve ilkeli siyaset anlayışımla bağdaştırılması olanaksızdır.



Böyle bir ticari faaliyetin içinde hiçbir zaman yer almadım. Bundan sonra da yer

almayacağımın bu haberleri yapanlar ve kamuoyunu tarafından özellikle bilinmesini rica ediyorum. Haberciliğin en temel ilkesi, dürüst ve ahlâklı gazeteciliğin olmazsa olmaz koşulu, haberin kaynağından sorgulanıp teyidine bile gerek duyulmaksızın, iddiaların doğruluğu, gerçek dışılığı konusunda tarafıma sorulup, bilgi talep edilmeksizin masa başında üretildiği apaçık ortada olan karalama ve yıpratma amaçlı haberlerin tamamıyla asılsız olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarım.”