İşte CHP PM'de yaşananlar

CHP’nin yerel seçimlerde belirlenecek yöntem ile genel politika konusunda bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında yönetime sağ söylem ve sağ politika uyarısı yapıldı.

Yurt gazetesinde yer alan habere göre, MYK’dan sağa oy veren seçmenin kazanılması konusundaki görüşler üzerine eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, sağ politikalar ve sağ söylemin kazandıracağı hiçbir şey olmayacağını belirtirken, Prof. Zeki Kılıçaslan, “AKP sol söylemlerle geldi” dedi. Kılıçaslan, “Trabzon’da dağın başında bir dul kadın var geçinemiyor. Ona 200 TL veriyor. Bu talep sağ mıdır? Bu sol’dur” dedi. “Ekonomik, sosyal olarak köküne kadar sol olmalıyız” diyen Kılıçaslan, Amerika da Demokrat Parti adayının demokratik sosyalizm diye kampanya yürüttüğünü hatırlattı.

ÖN SEÇİM TALEP EDİLDİ, VEKİLLERİN ADAYLIKLARINA KARŞI ÇIKANLAR OLDU

Parti Meclisi’nin bugünkü toplantısında, başta üç büyükşehir olmak üzere birçok yerde ön seçim yapılması, milletvekillerinin belediye başkanlıklarına adaylıklarına karşı çıkanlar oldu. PM Üyesi Erdal Aksünger, milletvekillerinin belediye başkanlıklarına adaylıklarının halka sorulması önerisinde bulundu ve “Ben şu anda milletvekili değilim olsaydım aday yapılmasın derdim. Ama olmadığım için bunu diyemem. Milletvekilinin aday yapılması konusu kamuoyuna soralım” dedi.

AKTİVİSTLERE, STK TEMSİLCİLERİNE BELEDİYE MECLİSİ KONTENJANI

Prof. Zeki Kılıçaslan, “Ortaklaştırıcı, barıştırıcı heyecan yaratıcı program söylemleri katılımcı bir yöntem belirlenmeli ve aykırı şeyler yapmalıyız” dedi. Ön seçimin mümkünse sadece üyelerle değil seçmenlerle yapılabileceği önerisinde bulunan Kılıçaslan, “Olabildiği kadar daha geniş kitleyle ön seçim yapılmalı. Yüzde 100 kazanacağımız yerlerde mutlak ön seçim yapalım. Belediye Meclislerinde garanti seçilecek yerlerden aktivist ortak kent temsilcilerine kontenjan verilecek denilebilir. Adaylarımızı birlikte belirliyoruz, birlikte yöneteceğiz dersek bir kent kültürü ve demokrasisini geliştirebiliriz” diye konuştu.

AKP SOL SÖYLEMLERLE GELDİ

Kılıçaslan da, Aksünger gibi sol politika ve sol söylemlere dikkat çekerek, “ Trabzon’da dağın bayında oturan dul bir kadın geçinemiyor. Ona 200 TL para veriyor. Bu talep bu sağ mıdır, bu sol’dur. AKP Parti vahşi kapitalizm uyguluyor. Neoliberal sistem, sosyal yardımları artırır ve oradan seçmen kazanır. Ama çalışma işlerinde emek aleyhine işler yapar aslında emekten çok büyük çalar ama çok küçük kısmını sosyal yardım verdiği zaman daha fazla yarar sağlar. AKP bunu yapıyor. Ekonomik sosyal olarak köküne kadar sol olmalıyız. Amerika da demokrat parti adayı demokratik sosyalizm diye bir kamppanya yürütüyor. Sol talepleri savunmalıyız. AKP sol söylemlerle geldi.”