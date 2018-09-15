Tasarruf meclisi teğet geçti!

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, tasarruf tedbirlerinin artırılacağının açıklandığı bu günlerde TBMM'deki kırmızı halıların turkuaza çevrildiğini söyledi.

AÇILIŞ ÖNCESİ HALILAR DEĞİŞTİ

TBMM 1 Ekim'de açılacak. Açılış öncesi Meclis'in kırmızı halıları değiştirildi. Meclis turkuaz halılarla böyle döşendi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kağıt olmaması nedeniyle hastaların raporlarının basılmadığını belirten Sertel, 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halılarının değiştirilmesine tepki gösterdi. CHP'li Sertel şöyle konuştu:

“Kağıt yokluğu nedeniyle hastanelerde hastaya rapor veremiyorsunuz, Meclis'te güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz. Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor?”

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sertel yaptığı açıklamada, ekonomi koşullarının en küçük esnaftan sanayiciye kadar herkesi etkilediğini belirterek, bu dönemde halıların söküp yenisini sermenin israfın daniskası olduğunu belirterek, “Hani kamu tasarruf edecekti? Hani devlet har vurup harman savurmayacaktı” dedi.