Özyavuzgil'in cenazesi, yarın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki öğlende kılınacak cenaze namazından sonra, Çeşme'de toprağa verilecek. Cenaze törenine Bakan Bekir Pakdemirli'nin de katılacak.
14 Eylül 2018 21:22
Bekir Pakdemirli'nin acı günü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi Sedat Özyavuzgil, bugün gündüz saatlerinde İzmir'deki evinde hayatını kaybetti.
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