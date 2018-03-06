Dışişleri'nden Pentagon'a sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan ve YPG’li teröristler için ‘general’ ifadesi kullanılılan açıklamaya sert tepki gösteren Aksoy, ” (Pentagon) Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Suriye - Menbiç konularının ele alınacağı ilk toplantı 8-9 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacak" ifadelerini kullanan Aksoy, PKK PYD'nin eski elebaşı terörist Salih Müslim'in Prag'da gözaltına alındıktan sonra salıverilmesi ve hainin Almanya'da bulunmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Aksoy, iade taleplerinin iletildiğini belirterek, "Salih Müslüm hangi ülkede bulunursa bulunsun peşinden koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mülteciler için de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" dedi.

ABD’li generalden sakandal YPG açıklaması