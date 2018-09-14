Ahmet Hakan'dan AYM'ye Berberoğlu çağrısı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinde tutulmasını değerlendirdi. Hakan, Berberoğlu'nun içeride tutulmasının hukuka uygun olmadığını ifade ederken 'Hadi Anayasa Mahkemesi! Bir an önce yap bir hukuki yiğitlik de haksızlık bitsin' dedi. Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle oldu:

"ENİS Berberoğlu’nun içeride tutulması, asla ve kata hukuka uygun değil.

Hukukçuların büyük çoğunluğu böyle diyor.

Fakat mahkemelerden bir türlü Enis Berberoğlu’nu özgürlüğüne kavuşturacak karar çıkmadı, çıkmıyor!

Bugün için bu konuda karar verebilecek tek bir merci kaldı: Anayasa Mahkemesi!

Hadi Anayasa Mahkemesi!

Bir an önce yap bir hukuki yiğitlik de haksızlık bitsin, Enis Berberoğlu çıksın içeriden."