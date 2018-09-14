İstifaların ardından büyük değişim! Akşener onayladı

Koray Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanının, 30 Ağustos'ta il yönetimlerinin istifası için tavsiye kararı aldığını hatırlattı.
Bu kapsamda, il yönetimlerinin istifalarını gerçekleştirdiğini belirten Aydın, "Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 54 il başkanımızın ataması Genel Başkanımız Meral Akşener'in takdiri ve başarı dilekleriyle onaylanmıştır. Planlı, şuurlu ve titiz bir yeniden yapılandırma çalışması yürütülmüş, istişare, görüşme ve değerlendirme süreçleri söz verdiğimiz gibi süratle, sonuçlandırılarak, belirlenen il başkanlarımızın atamaları yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Aydın, diğer illerin atama süreçlerinin de tamamlanma aşamasında olduğuna işaret ederek, atanan il başkanlarının aynı hızla yönetimlerini oluşturacaklarını, böylelikle yerel seçimler öncesinde yenilenmiş, zinde, istekli, arzulu, çalışkan, güçlü ve başarıya endeksli bir teşkilat yapısı inşa edileceğini vurguladı.
İYİ Partide yaprak dökümünün yaşanmadığını, tam tersine yeni fidanların yeşerdiğini belirten Aydın, partilerinin yenilenmiş teşkilatı, iddialı adayları ve zengin kadrosuyla yerel seçimlerin yükselen partisi olacağını savundu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından atandığı açıklanan 54 il başkanının isimleri şöyle:
1- ADANA – Göktürk BOYVODAOĞLU
2- ADIYAMAN – Kenan DOĞAN
3- AFYON – Mehmet İNKAYA
4- AĞRI – Cengiz ALPARSLAN
5- AKSARAY – Özhan TÜREMİŞ
6- ANKARA – Yetkin ÖZTÜRK
7- AYDIN – Betül AKÇANEL
8- BALIKESİR – Nedim TUNA
9- BATMAN – Kısmet ÇELİK
10- BAYBURT – Yılmaz KIRICI
11- BİLECİK – Ahmet GÜRSES
12- BİNGÖL – Hasan KIZILBOĞA
13- BİTLİS – Ziya YOLDAŞ
14- BOLU – Ahmet ÖRNEKBAŞ
15- BURDUR – Faruk ERKAN
16- BURSA – Yahya BAHADIR
17- ÇANAKKALE – Selahattin YILDIZLAR
18- ÇORUM – Bekir ÖZSAÇMACI
19- DENİZLİ – Hasan AKGÜN
20- DİYARBAKIR – Vejdin ENSARİOĞLU
21- DÜZCE – Yunus Özay ER
22- EDİRNE – Ekrem DEMİR
23- ERZİNCAN – Ümit ÖZKER
24- ERZURUM – İbrahim DUMLU
25- ESKİŞEHİR – Ramis TUNCA
26- GAZİANTEP – Mehmet Serkan KARAKUŞ
27- GİRESUN – İbrahim ÖNAL
28- GÜMÜŞHANE – Ali ATEŞ
29- HAKKARİ – Gazi TATLI
30- HATAY – Ali SEÇER
31- IĞDIR – Fuat ATA
32- KAHRAMANMARAŞ – Ahmet ÇABUKEL
33- KARAMAN – Zühtü Bahadır BAYRAÇ
34- KARS – Yüksel AKBABA
35- KAYSERİ – Süleyman BOZKURT
36- KIRIKKALE – Bülent Şükrü ALTINIŞIK
37- KIRŞEHİR – Müfit GÖÇEN
38- MARDİN – Süleyman AKAR
39- MERSİN – Servet KOCA
40- MUĞLA – İncilay Gezgin ŞEKERDAĞ
41- MUŞ – Ramazan AŞIK
42- NEVŞEHİR – Tuncay KARATAŞ
43- NİĞDE – Hakan TERECİ
44- SAKARYA – Selçuk KILIÇASLAN
45- SİİRT – Osman AYDAR
46- SİNOP – Hasan ASLAN
47- SİVAS – Volkan KARASU
48- TOKAT – Ömer SAĞOL
49- TRABZON – Azmi KUVVETLİ
50- TUNCELİ – Mehmet DEMİRBAŞ
51- UŞAK – Naci YILDIRIM
52- VAN – Selim ÖZGÖKÇE
53- YOZGAT – Metin ÖZIŞIK
54- ZONGULDAK – Yavuz ERKME